Растаможку авто через Дію решили "додавить": к чему готовятся в Минцифры

Несмотря на то, что в Верховной Раде не разрешили украинцам растаможивать автомобили через Дію, полностью от этой идеи не отказались. В частности, в настоящее время готовится к регистрации в парламенте новый соответствующий законопроект.

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Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в ходе Business Breakfast "Форбс Украина". Он отметил: чтобы "додавить" этот вопрос, авторы инициативы планируют задействовать общественность и выносить его обсуждение в публичную плоскость.

"Мы точно придем к результату. Сейчас переподаем проект. Мы будем больше контактировать с депутатами, будем больше публично подымать этот вопрос. Будем выводить в публичное пространство тех, кто не приводит аргументов, а затем покидает зал при голосовании. Мы будем использовать все инструменты, чтобы этот вопрос додавить", – объяснил министр.

Что предшествовало

В конце февраля народные депутаты провалили голосования за законопроекты, призванные запустить растаможивание автомобилей через Дію. Так:

за законопроект № 7466 проголосовали лишь 212 нардепов;

за законопроект №7468 – 206.

"Рада провалила законопроекты № 7466 о растаможке авто в Дії за основу. За – только 212 [голосов]. Также не набрала голосов отправка на повторное первое чтение (217 голосов) и автору инициативы (225 голосов). Не набрал голосов и другой законопроект об изменениях в Таможенный кодекс, № 7468 о растаможке авто в Дії за основу. Рада и его провалила. За всего 206 [голосов]", – прокомментировал это заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Могли убрать коррупцию

Ранее Федоров отмечал: цифровизация должна сделать процесс растаможки прозрачным и быстрым. "А главное – полностью исключить любые коррупционные схемы на таможне", – говорил он.

В свою очередь глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") подчеркивал: целью инициативы являлось "изменение существующей системы налогообложения легковых автомобилей путем внедрения новой формулы растаможивания транспортного средства", а также "ликвидация существующих коррупционных схем при растаможке".

Как сообщал OBOZREVATEL, таможенный сбор должен был проходить по новой системе расчета. Для этого в специальном калькуляторе вводились бы три характеристики: год выпуска авто, тип двигателя, объем двигателя (для электрокаров – мощность).

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