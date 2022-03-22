Райффайзен Банк создал для украинских клиентов резервные виртуальные карты

Райффайзен Банк Украина создал для своих клиентов резервную виртуальную карту. Сделано это дабы обезопасить их от возможных проблем, которые могут возникнуть из-за вторжения российских войск. Виртуальные карты созданы в словацком банке Tatra Banka.

Об этом сообщила пресс-служба учреждения. Отмечается: активной резервная виртуальная карта станет автоматически – и только в случае технических сбоев в работе карточных расчетов внутри Украины. К примеру, проблем со связью.

"Если вдруг такой технический сбой произойдет, все средства на карточных счетах будут оставаться в безопасности. После завершения восстановительных работ доступ к украинским картам вернется", – говорится в сообщении.

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Отметим, что Tatra Banka входит в группу Raiffeisen. Он является одним из наиболее важных банков Словакии.

В то же время, группа финансовых учреждений, которые уходят из России на фоне санкций, введенных из-за ее полномасштабного вторжения в Украину, растет. Так, французская банковская группа BNP Paribas прекращает любой новый бизнес в России. С конца марта местное подразделение больше не будет обрабатывать никакие транзакции в этой стране.

Кроме того, решение об остановке деятельности в России принял и шведский банк SEB AB. Причина – полномасштабное вторжение РФ в Украину. В учреждении отметили, что в связи с этим "продолжать операции в России нецелесообразно".

При этом речь идет не о временной приостановке деятельности, а о полном выходе с рынка. Который, впрочем, займет некоторое время – поскольку будет не резким, а постепенным.

Как сообщал OBOZREVATEL, в период действия военного положения украинцам разрешили вносить средства на банковские счета без применения финансового мониторинга. То есть, банки не будут проверять источники происхождения средств, если клиент отказался предоставить соответствующие документы.

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