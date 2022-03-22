Еще один европейский банк решил останавить работу в России

Французская банковская группа BNP Paribas прекращает любой новый бизнес в России. С конца марта местное подразделение больше не будет обрабатывать никакие транзакции в этой стране.

Об этом заявил глава наблюдательного совета UKRSIBBANK (входит в BNP Paribas Group) Франсуа Бенаро, сообщает Bloomberg. Таким образом, BNP Paribas присоединяется к растущей группе финансовых учреждений, которые уходят из России на фоне санкций, введенных из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

"BNP Paribas SA прекращает все новые операции в России, присоединяясь к европейским коллегам, сворачивающим свои местные операции после того, как она вторглась в Украину. Начиная с 2012 года, банк сокращал деятельность в розничном бизнесе и в 2020 году полностью прекратил потребительское кредитование. В контексте введенных международных санкций против России финансирование всех новых проектов в России группы было приостановлено", – говорится в сообщении.

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Решение об остановке деятельности в России принял и шведский банк SEB AB. Причина – полномасштабное вторжение РФ в Украину. В учреждении отметили, что в связи с этим "продолжать операции в России нецелесообразно".

При этом речь идет не о временной приостановке деятельности, а о полном выходе с рынка. Который, впрочем, займет некоторое время – поскольку будет не резким, а постепенным.

"Это не следует рассматривать как временную приостановку – это остановка нашей деятельности [в России]. Она будет происходить ответственно и упорядоченно, согласно нормативно-правовым обязательствам", – рассказал представитель банка Никлас Магнуссон.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России вторую неделю подряд недельная инфляция по официальным данным составляет 2% (такими темпами за год цены могут взлететь на 104%). Некоторые товары при этом уже подорожали почти на 92%, хотя в официальную статистику этот рост не попал.

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