Ради денег заробитчан: ПриватБанк запустил сервис денежных переводов из-за границы
ПриватБанк запустил быстрый сервис денежных переводов. Ориентирован он, прежде всего, на украинских заробитчан.
По информации пресс-службы банка, новая услуга запущена совместно с ведущим европейским онлайн-сервисом перевода средств Azimo. "Украинцы, живущие или работающие за границей, теперь имеют еще один удобный и надежный способ мгновенно отправлять деньги своим близким домой", – говорится в сообщении.Как работает новый сервис
Принцип работы сервиса денежных переводов заключается в том, что его пользователям не придется физически относить свои деньги в банк или в компании финансовых переводов. Также им не нужно будет предоставлять никаких специальных документов.
Перевести деньги в Украину на любой счет ПриватБанка заробитчане смогут через приложение и веб-сайт Azimo. Для этого им понадобятся:
номер мобильного телефона получателя;
последние 4 цифры его платежной карты.
Воспользоваться сервисом имеют возможность заробитчане, проживающие на определенных территориях. Речь идет о:
Великобритании;
Европе;
Канаде;
Австралии.
Официальных каналов перевода в Украину денег – три. В 2021 году, по данным Национального банка Украины, в страну по ним поступило 5,951 млрд долларов. Этими каналами являются:
международные платежные системы – по ним было передано 2,317 млрд долларов;
корреспондентские счета банков – 668 млн долларов;
другие частные переводы – 2,986 млрд долларов.
С начала 2021 года объем частных денежных переводов в Украину из-за границы составил более 10 млрд долларов. Значительную часть этой суммы составляют переводы от заробитчан.
Только в сентябре в Украину из-за границы было совершено денежных переводов на 1,26 млрд, что на 23% больше показателя сентября 2020 года. А по сравнению с январем-сентябрем 2020-го объем таких переводом в 2021 году вырос на 19,2%, или 1,703 млрд долларов.Трудовая миграция создает огромные проблемы в Украине
Украинцы уезжают работать в Польшу, Германию и другие страны ЕС из-за огромной разницы в зарплатах. Такая ситуация уже привела к дефициту на внутреннем рынке труда.
От этого страдает экономика Украины: у работодателей нет возможности привлекать профессиональных сотрудников, поэтому приходится конкурировать с иностранцами. И выиграть в этой конкуренции крайне сложно.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что работодатели из Чехии активно приглашают украинцев на работу. Средняя зарплата, которую предлагают украинцам в этой стране, составляет 67,5 тыс. грн.
Больше всего платят IT-специалистам. Меньше всего – работникам сельского хозяйства, строителям и домашнему персоналу.