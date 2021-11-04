Ради денег заробитчан: ПриватБанк запустил сервис денежных переводов из-за границы

ПриватБанк запустил быстрый сервис денежных переводов. Ориентирован он, прежде всего, на украинских заробитчан.

По информации пресс-службы банка, новая услуга запущена совместно с ведущим европейским онлайн-сервисом перевода средств Azimo. "Украинцы, живущие или работающие за границей, теперь имеют еще один удобный и надежный способ мгновенно отправлять деньги своим близким домой", – говорится в сообщении.

Принцип работы сервиса денежных переводов заключается в том, что его пользователям не придется физически относить свои деньги в банк или в компании финансовых переводов. Также им не нужно будет предоставлять никаких специальных документов.

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Перевести деньги в Украину на любой счет ПриватБанка заробитчане смогут через приложение и веб-сайт Azimo. Для этого им понадобятся:

номер мобильного телефона получателя;

последние 4 цифры его платежной карты.

Воспользоваться сервисом имеют возможность заробитчане, проживающие на определенных территориях. Речь идет о:

Великобритании;

Европе;

Канаде;

Австралии.

Официальных каналов перевода в Украину денег – три. В 2021 году, по данным Национального банка Украины, в страну по ним поступило 5,951 млрд долларов. Этими каналами являются:

международные платежные системы – по ним было передано 2,317 млрд долларов;

корреспондентские счета банков – 668 млн долларов;

другие частные переводы – 2,986 млрд долларов.

С начала 2021 года объем частных денежных переводов в Украину из-за границы составил более 10 млрд долларов. Значительную часть этой суммы составляют переводы от заробитчан.

Только в сентябре в Украину из-за границы было совершено денежных переводов на 1,26 млрд, что на 23% больше показателя сентября 2020 года. А по сравнению с январем-сентябрем 2020-го объем таких переводом в 2021 году вырос на 19,2%, или 1,703 млрд долларов.

Украинцы уезжают работать в Польшу, Германию и другие страны ЕС из-за огромной разницы в зарплатах. Такая ситуация уже привела к дефициту на внутреннем рынке труда.

От этого страдает экономика Украины: у работодателей нет возможности привлекать профессиональных сотрудников, поэтому приходится конкурировать с иностранцами. И выиграть в этой конкуренции крайне сложно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что работодатели из Чехии активно приглашают украинцев на работу. Средняя зарплата, которую предлагают украинцам в этой стране, составляет 67,5 тыс. грн.

Больше всего платят IT-специалистам. Меньше всего – работникам сельского хозяйства, строителям и домашнему персоналу.