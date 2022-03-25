Работа во время войны: в какой сфере больше всего вакансий

После полномасштабного вторжения России в Украину количество новых вакансий на украинском рынке труда сократилось до минимума. Лидером же среди предложений является розничная торговля: ее доля от всех актуальных вакансий составляет 42%.

Об этом сообщает специализированный сайт grc.ua. Отмечается: причина такого положения дел проста – в целях обеспечения населения продуктами питания и первой необходимости, ритейл пытается сохранить работу своих магазинов. Кроме того ищут специалистов (по данным за 24 февраля – 24 марта 2022 года) в сферах:

перевозок, логистики, складов и внешнеэкономической деятельности – 8% вакансий от всех актуальных;

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IT – 7%;

нефти и газа – 6%;

услуг бизнеса – 6%;

металлургии и металлообработки – 5%;

добывающей отрасли – 4,3%;

сельского хозяйства – 4,1%;

финансов – 3,4%;

медицины и фармацевтики и аптек – 2,6%;

продуктов питания – 2,5%.

Какую предлагают зарплату

Средняя зарплата, которую предлагают украинские работадатели во время войны составляет 26,9 тыс. грн, сообщают аналитики. По их данным:

40% предложений работы – с зарплатой 16 600 грн;

26% – 26 300 грн.

"Почти в шестой части вакансий предлагают 35 900 грн ежемесячной компенсации. В 12% вакансий – зарплата от 45 600 грн. Самую высокую зарплату от 55 300 грн предлагают в 6% вакансий", – отметили аналитики.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине стартовала программа трудоустройства всех переселенцев. Работодателям, которые оформят сотрудников из пострадавших регионов, выплатят по 6 500 грн (размер минимальной зарплаты) за каждого трудоустроенного.

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