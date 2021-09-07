Пытались вывезти из Украины зерно на $7 млн: полиция разоблачила новые махинации в ГПЗКУ

В порту "Черноморск" пытались незаконно вывезти с территории Украины зерно на $7 млн. Получателем значилась иностранная компания, которая задолжала Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ) за поставленный ранее груз. Это может означать, что ГПЗКУ вновь продавала зерно без предоплаты по заниженным ценам.

Вывоз зерна 7 сентября остановили правоохранители. В порту и на складах теперь работают следователи, открыто уголовное производство. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Правоохранители также обнародовали фотографии процесса неудавшейся отгрузки. Название судна, которое должно было забрать зерно, официально не сообщается.

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В полиции уточнили, что это не первый случай, когда чиновники ГПЗКУ закупают на кредитные деньги (взятые под госгрантии) зерновые у подставных фирм, а потом продают зерно связанным корпорацией компаний за границей.

При этом стоимость товара специально занижается, а предоплата не проводится. Такие операции приводят к растрате имущества государственной корпорации. Только за январь-май были заключены контракты на $231 млн. Задолженность компаний нерезидентов (то есть ущерб для государства) превысила $57 млн.

Кроме того, полиция сообщала о злоупотреблениях чиновников при страховании имущества. Оказалось, что тарифы на страховку по документам были в 3-5 раза выше рыночной стоимости, что позволяло заработать "дружественным" фирмам ГПЗКУ.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL:

13 августа, Нацполиция задержала руководителя ГПЗКУ Андрея Власенко и его сообщника в аэропорту "Жуляны" при попытке покинуть территорию Украины.

Власенко обвиняют в растрате имущества госкорпорации, хищении 71 млн грн.

16 августа Печерский райсуд Киева постановил, что Владсенко должен соблюдать ночной домашний арест и носить электронный браслет.

При этом руководитель ГПЗКУ был отстранен от должности. По данным Agropolit, на его место рассматривается три варианта замены:

заместитель председателя правления ГПЗКУ Виталий Шулежко

экс-глава ГПЗКУ Александр Лавренчук;

экс-глава "Аграрного фонда" Андрей Радченко.

Считается, что назначение Власенко на эту должность лично пролоббировала нардеп Юлия Тимошенко. Ранее Власенко возглавлял ячейку "Батьківщини" в Николаевской области. Тимошенко же связана с ГПЗКУ не только через Валасенко - ее зять, как неофициально заявляют источники собеседники в правоохранительных органах, являлся смотрящим за компанией, а бизнесмен, которого обвиняют в соучастии в хищениях средств ГПЗКУ, также является членом "Батьківщини".