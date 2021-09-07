Пытались вывезти из Украины зерно на $7 млн: полиция разоблачила новые махинации в ГПЗКУ

Ксения Капустинская
Ксения Капустинская
Рынки и компании
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Махинации ГПЗКУ разоблачили в порту 'Черноморск'

В порту "Черноморск" пытались незаконно вывезти с территории Украины зерно на $7 млн. Получателем значилась иностранная компания, которая задолжала Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ) за поставленный ранее груз. Это может означать, что ГПЗКУ вновь продавала зерно без предоплаты по заниженным ценам.

Вывоз зерна 7 сентября остановили правоохранители. В порту и на складах теперь работают следователи, открыто уголовное производство. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Правоохранители также обнародовали фотографии процесса неудавшейся отгрузки. Название судна, которое должно было забрать зерно, официально не сообщается.

Попытка отгрузки зерна не удалась
Видео дня
Нацполиция показала фото операции в порту "Черноморск"
Зерно должны были увезти за границу
Схемы в ГПЗКУ

В полиции уточнили, что это не первый случай, когда чиновники ГПЗКУ закупают на кредитные деньги (взятые под госгрантии) зерновые у подставных фирм, а потом продают зерно связанным корпорацией компаний за границей.

При этом стоимость товара специально занижается, а предоплата не проводится. Такие операции приводят к растрате имущества государственной корпорации. Только за январь-май были заключены контракты на $231 млн. Задолженность компаний нерезидентов (то есть ущерб для государства) превысила $57 млн.

Кроме того, полиция сообщала о злоупотреблениях чиновников при страховании имущества. Оказалось, что тарифы на страховку по документам были в 3-5 раза выше рыночной стоимости, что позволяло заработать "дружественным" фирмам ГПЗКУ.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL:

При этом руководитель ГПЗКУ был отстранен от должности. По данным Agropolit, на его место рассматривается три варианта замены:

  • заместитель председателя правления ГПЗКУ Виталий Шулежко

  • экс-глава ГПЗКУ Александр Лавренчук;

  • экс-глава "Аграрного фонда" Андрей Радченко.

Считается, что назначение Власенко на эту должность лично пролоббировала нардеп Юлия Тимошенко. Ранее Власенко возглавлял ячейку "Батьківщини" в Николаевской области. Тимошенко же связана с ГПЗКУ не только через Валасенко - ее зять, как неофициально заявляют источники собеседники в правоохранительных органах, являлся смотрящим за компанией, а бизнесмен, которого обвиняют в соучастии в хищениях средств ГПЗКУ, также является членом "Батьківщини".