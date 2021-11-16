Пузырь надувается: почему цены на квартиры в Киеве могут рухнуть

Цены на квартиры в новостроях Киева быстро растут. Экс-координатор Экспертной платформы Нацбанка Наталья Задерей назвала признаки того, что на столичном рынке недвижимости надувается ценовой пузырь. Как итог, цены на жилье в один момент могут обвалиться.

Рост цен уже ощутили все, кто хотел купить недвижимость. Средняя стоимость квадратного метра в долларовом эквиваленте в прошлом месяце выросла на 31,6% г/г. Такие темпы роста выводят нашу страну в рекордсмены среди стран Европы, рассказала Задерей для Лига.Бизнес.

Также один из признаков – отсутствие баланса между спросом и предложением. Дело в том, что в отличие от стран Евросоюза, у нас нет данных о спросе и предложении.

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Задерей отмечает, что данные фактически перестали публиковать с 2020 года. Причины – реформа ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция) и создание Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

"Застройщики утверждают, что из-за паралича разрешительной системы не могут строить и вводить в эксплуатацию готовое жилье. Следовательно, спрос превышает предложение и цены растут. Звучит логично, но количество новых строительных площадок, которые видишь своими глазами, как-то не увязывается с гипотезой о дефиците новостроек", – объясняет специалист.

При этом даже фрагментарная статистика говорит о том, что предложение растет. Задерей добавила, что средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке всегда была намного ниже, чем на вторичном. Однако в 2021-м наблюдается сближение цен. По ее словам, одно из возможных объяснений – на вторичке на продажу выставляется жилье, как правило, более дешевое и старое.

Кроме того, развитие IT-отрасли как драйвера потребительского спроса на квартиры может оказаться мифом. В столице насчитывается примерно 90 тыс. таких специалистов.

"Но неизвестно, сколько из них имеют уровень senior и выше, то есть зарплаты, позволяющие относительно быстро собрать на квартиру. Достаточно ли высокооплачиваемых айтишников и топ-менеджеров, чтобы обеспечить спрос на 370 комплексов?", – говорит Задерей.

Эксперт предполагает, что "доступная ипотека" может быть неравномерно распределена между областями в нашей стране. Как свидетельствуют данные Фонда развития промышленности, сейчас больше 60% выданных в рамках программы кредитов приходится на Киев и Киевскую область.

Так, начиная с марта 2021-го выдали больше 888 млн грн кредитов, а это является стимулом для ипотечного рынка. Но, видимо, проблема заключается в том, что к программе присоединились в первую очередь те, кто мог бы взять кредит и без нее.

Напомним, в 2021-м также выросла стоимость аренды квартир. Ощутимее всего цена поднялась в Харькове, Одессе, Львове, Днепре и Киеве.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что отопительный сезон заставляет владельцев квартир снижать арендную плату. По оценкам экспертов, около 25% арендодателей готовы сделать скидку в пределах 10%. Чтобы ее получить, нужно апеллировать к нескольким моментам.