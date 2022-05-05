Путин хочет сделать свою "Википедию": той, что есть, якобы невозможно пользоваться

Президент России Владимир Путин одобрил инициативу пропагандистского общества "Знание" по созданию российской альтернативы "Википедии". Поскольку последняя, по его словам, предоставляет якобы некачественную информацию, из-за чего ею "невозможно пользоваться".

Об этом он заявил во время разговора с главой "Знания" Максимом Древалем. Также Путин выразил уверенность в том, что такая энциклопедия будет пользоваться спросом.

"Объективная, важная, глубокая информация, да еще красиво, талантливо поданная, – это очень востребовано, потому что одной "Википедией" невозможно пользоваться. Мы сами знаем качество этой информации", – сказал он.

Древаль же в ответ на это отрапортовал, что члены "Знания" вместе со школьниками, преподавателями и чиновниками со всей РФ накапливают некую базу данных, которая станет основанием для создания "альтернативной" российской "Википедии". Впрочем, как она будет выглядеть, пока неизвестно.

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Отметим: после начала войны против Украины российские власти выдвинули ряд претензий к "Википедии" на 5 млн рублей (около 2 млн грн). В частности:

"Роскомнадзор" потребовал удалить информацию из статей "Битва за Киев (2022)", "Военные преступления в период вторжения России на Украину", "Обстрел больницы в Мариуполе", "Разрушение Мариупольского театра (2022)" и "Резня в Буче";

второй иск содержал требование оштрафовать компанию за отказ удалить статью "Вторжение России на Украину (2022)" и статьи о порохе и дымном порохе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Путин запретил использовать в России западные антивирусы. Запрет вступает в силу с 2025 года.