Путин наводит страх и угрожает, что худшее впереди: как выглядят обложки крупнейших мировых журналов

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Четвертого марта крупнейшие мировые журналы разместили на своих обложках разбомбленные в Украине дома, беженцев и президента РФ Владимира Путина. Politico изобразило его с окровавленным лицом, а The Economist – с танком в голове.

OBOZREVATEL собрал последние обложки главных мировых СМИ. The Financial Times: "Они пытаются стереть этот город с лица Земли"

Главным материалом издания стал текст о защите украинских городов, которые пытается стереть с лица Земли Владимир Путин. The Economist : "Где он остановится?"

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Журнал The Economist размышляет о том, когда и на каком моменте может остановиться Путин. The Independent: Украину предупредили: худшее настанет, когда атаки усилятся

The Independent сделали темой номера слова президента Франции Эммануэля Макрона. Он после разговора с президентом РФ предположил, что худшее еще впереди. The Times: Путин твердит о тотальной победе

Издание послушало обращение президента РФ Владимира Путина и сделало темой номера его рассказы о тотальной победе. The Daily Telepraph. Cтрашное предупреждение Путина: худшее еще впереди

Издание также посвятило свой номер сообщению Макрона о грядущем ухудшении ситуации. The Gurdian: Путин наводит страх, что худшее еще впереди в Украине

О вот The Gurdian уточнили, что таким образом Путин наводит страх.