Пустили "Кернел" в "Агродім": как холдинг Веревского заполучил чужие активы

Крупнейший агрохолдинг Украины "Кернел" Андрея Веревского де-факто увеличил земельный банк и производственную базу за счет компании "Агродім", с которой связаны бизнес-интересы погибшего год назад депутата ВР Валерия Давыденко.

Ситуация имеет все признаки недружественного поглощения. Показательно, что "Кернел" в презентационных материалах включил "Агродім" в состав своего холдинга, но, вскоре убрал эту информацию из публичного доступа. Сейчас родные Давыденко пытаются добиться возвращения СП "Агродім" его матери, которая является законной владелицей компании.

СП "Агродім" – одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Черниговщины. Земельный банк предприятия – около 15 тыс. га. Основной массив обрабатываемой земли сосредоточен в Бахмачском районе. Также "Агродім" владеет складами зерновых и элеватором емкостью 63 тыс. тонн. Кроме того, компания построила комбикормовый завод, что позволяет ей развивать животноводческие мощности. По оценкам независимых экспертов, рыночная стоимость СП "Агродім" сегодня составляет $30 млн.

Становление и стремительное развитие компании "Агродім" было связано с именем Валерия Давиденко, который был генеральным директором "Агродома" с 2004 по 2013 год.

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Давиденко удалось создать сильный и устойчивый бизнес, который продолжил развиваться и после того, как в 2013 году Валерий Николаевич ушел на госслужбу и отошел от операционного управления предприятием. Сегодня "Агродім" – крепкая агрокомпания, приносящая стабильную прибыль. Она создала сотни рабочих мест и обеспечивает существенные налоговые поступления в бюджеты всех уровней. 100% корпоративных прав "Агродім" принадлежали Валентине Давыденко – матери Валерия Николаевича.

Потребности в развитии бизнеса диктуют необходимость привлечение кредитных средств. "Агродім" долгое время кредитовался в одном крупном украинском банке с иностранным капиталом. Но в 2019 году компания получила "предложение, от которого нельзя отказаться". Субъектом предложения выступили представители группы компаний "Кернел". "Кернел" – крупнейший агрохолдинг Украины, контролируемый Андреем Веревским. Суть предложения – более выгодные условия кредитования, чем банковские. В итоге сделка состоялась. Соответствующие документы были подписаны.

А в мае 2020 года начались проблемы…

После смерти Валерия Давиденко оказалось, что контроль над 76% предприятия стремительно перешел к структурам и лицам, связанным с группой компаний "Кернел". Ни копейки компенсации за потерю прав собственности не получила мать погибшего. В "Агродоме" "кернеловцы" поменяли менеджмент, который взял под контроль операционное управление предприятием. В общем, если называть вещи своими именами, произошел рейдерский захват успешного бизнеса более крупным участником рынка.

Основанием для "аннексии" "Агродома" стала та самая сделка по перекредитованию "от которой нельзя отказаться", представляющая собой систему из 16 сложных договоров на 300-х страницах. В эти договоры юристам холдинга Веревского удалось "зашить" механизм поглощения "партнера".

"Кернел" воспользовался и тем, что "Агродому" интересны были ресурсы, способные обеспечить дальнейшее развитие бизнеса. Именно с такой легендой "Кернел" вступил в переговоры с "Агродомом". В дальнейшем стало понятно, что агрохолдинг изначально был настроен не на развитие компании, а на ее недружественное поглощение. "Кернел" осуществил свой план после смерти Давиденко, реализовав рейдерскую схему, юридические признаки которой очевидны.

Сегодня открыто два судебных дела, в рамках которых рассматривается правомерность присвоения "Кернелом" прав собственности на "Агродом". Корпоративные права компании обездвижены, чтобы предотвратить новые юридические конструкции со стороны "Кернела".

"Сэкономив" $30 млн на "приобретении" "Агродома", "Кернел" получил еще и "приятный бонус" размером $ 25-32 млн. Именно в такую сумму, по подсчетам экспертов, оценивается чистая выручка от урожая-2020, собранного на земле, обрабатываемой СП "Агродім".

Дело в том, что посевная кампания весной 2020 года была профинансирована "Агродомом". А вот весь операционный доход от собранного урожая "осел" уже на счетах холдинга "Кернел"… При этом в официальной отчетности впервые за многие годы СП "Агродім" были задекларированы убытки, а долги предприятия выросли до 1,3 млрд. грн.

Итак, еще раз. "Агродім", 100% акций которых принадлежали Валентине Давиденко, вложила средства в посевную кампанию. Были привлечены кредитные ресурсы. Потом случилась трагедия. "Кернел" воспользовался ситуацией, и забрал практически все – большую часть активов, управление компанией, доходы от урожая-2020.

Все вышеизложенное обозначило "рамку" конфликта вокруг компании "Агродім". Сторонами конфликта стали крупный агрохолдинг "Кернел" и родные В. Давиденко, стоявшего у истоков создания компании.

Данный конфликт, кроме частного измерения, имеет значение и для всего рынка. "Кернел" в последнее время активно наращивает активы, "заходя" в средние агропредприятия на условиях передачи холдингу определённой доли в них. Очевидно, стратегия агрохолдинга обусловлена его стремлением максимально "расшириться" до введения рынка земли, после чего сельхозактивы резко вырастут в цене.

Под решение этой задачи "Кернел" привлекает заимствования на внешних рынках. В частности, в 2021 году компания Веревского получит $ 57 млн кредитных средств от Европейского банка реконструкции и развития и французского инвестбанка Natixis. С большой вероятностью кредит будет потрачен на продвижение "кредитных соглашений", подобных тому, которое было подписано с "Агродомом".

Родные Валерия Давыденко требуют возврата компании законному владельцу. И пока этого не произошло, есть опасность, что "Кернел" попытается использовать в своих целях предприятие, дающее работу сотням людей.

Это неправильно как в экономическом, так и в социальном плане. В конце концов, важно, чтобы в Украине утверждались цивилизованные бизнес-отношения, а не "право сильного". И родственники Давыденко готовы отстаивать свою позицию и в судах, и за счет привлечения внимания общественности к конфликту.

Добавим, что историю конфликта "Кернел" и "Агродома" следовало бы внимательно изучить другим сельскохозяйственным предприятиям, стающим объектом интереса агрогиганта. Для фермеров, сталкивающихся с таким "вниманием", публичность может стать эффективным способом защиты своих прав.

Для недружественного поглощения "Агродома" "Кернел" не имеет ни юридических, ни моральных оснований.

Развитие ситуации по конфликтному сценарию ударит по репутации агрохолдинга. Эта компания пытается позиционировать себя в качестве современного, растущего бизнеса, выстроенного по западному образцу. "Кернел" размещает акции на Варшавской бирже, кредитуется в ведущих европейских банках. Но, при этом, использует сомнительные способы решения бизнес-задач на родине…

Позитивный вариант развития событий возможен в том случае, если "Кернел" вернет захваченную компанию "Агродім" под 100% контроль ее реальной владелицы и компенсирует убытки, понесенные ею после захвата компании "Кернелом" в 2020 году.

"Мы однозначно будем отстаивать права Валентины Давиденко на компанию через суд, если топ-менеджмент и владелец "Кернел" Андрей Веревский продолжат уклоняться от обсуждения справедливого решения в ее интересах", – говорит Людмила Давиденко, жена погибшего основателя СП "Агродім".

По мнению адвоката, основания для юридических притязаний на возврат активов законному собственнику существенны. По его словам, законодательство Украины предусматривает несколько способов защиты первоначального владельца корпоративных прав в ситуации недобросовестного поглощения, присвоения права на компанию, на бизнес на основании непрозрачных договоров без какой-либо компенсации. В частности, глава 54 Гражданского кодекса Украины предполагает, как способ защиты, истребование доли в уставном капитале в пользу первоначального собственника в случае нарушения сроков расчётов по договору купли-продажи. Кроме этого, законом устанавливается залог корпоративных прав до момента их полной оплаты в соответствии с договором. Это подтверждается многочисленной судебной практикой Верховного суда.

Конфликт вокруг прав собственности на активы СП "Агродім" вышел за рамки обычного бизнес-спора.

По нашей информации, ряд депутатов Черниговского областного совета намерены внимательно следить за развитием ситуации. Эти люди хорошо знали Валерия Давыденко. Видели, сколько усилий он приложил для того, чтобы "Агродім" стал успешным бизнесом. Их мнение однозначно: защита компании – лучший способ сохранения памяти о человеке, стоявшем у истоков создания "Агродома".

Важно понимать и общий контекст конфликта. Накануне введения рынка земли крупные игроки агрорынка пытаются всеми способами подмять под себя сельскохозяйственное производство. И в этом – большой риск. Люди годами подымали село, их усилиями Украина стала одним из ведущих игроков мирового агрорынка. И нельзя допустить, чтобы воспользовались этим успехом единицы.

"Кернел" поступает несправедливо не только по отношению к "Агродому". Он поступает несправедливо ко всему агрорынку Украины. Если крупному агрохолдингу удастся безнаказанно поглотить успешное среднее предприятие, это станет опасным прецедентом…

Недавно исполнился год с момента трагической гибели Валерия Давиденко. И лучший способ почтить его память – обеспечить условия для развития дела его жизни. Первый шаг в этом направлении – выход из конфликта вокруг "Агродома" на условиях справедливости и закона. Компания Веревского еще имеет шанс поступить именно так. Это будет лучшим сценарием для всех – для "Агродома", для "Кернел", для агрорынка, для страны.