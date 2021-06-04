ЕС с полуночи закроет небо для авиакомпаний Беларуси

Послы Европейского Союза в пятницу, 4 июня, приняли план запретить белорусским авиакомпаниям летать над территорией ЕС или приземляться в аэропортах, а также запретить авиакомпаниям ЕС летать над Беларусью.

Это решение является частью более широких экономических санкций против Беларуси в ответ на то, что Минск поднял в воздух военный самолет, чтобы заставить приземлиться самолет Ryanair, на борту которого находился оппозиционный журналист Роман Протасевич, пишет Reuters.

Решение должно вступить в силу в полночь по центральноевропейскому времени. По словам дипломатов, возражений со стороны стран ЕС по решению, достигнутому послами, не ожидается.