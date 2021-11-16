Проект не остановит, но Украина в плюсе: что значит пауза в сертификации "Северного потока-2"

Приостановка сертификации "Северного потока-2" – это процедурное затягивание, которое играет на руку Украине. Киев получит дополнительное время на то, чтобы донести свою позицию до западных партнеров. В целом на устранение проблем и повторный запуск процесса может пойти от нескольких недель до нескольких месяцев. Тем не менее реализацию российского проекта это пока не останавливает.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар. По его словам, решение немецкого регулятора BNetzA свидетельствует о том, что статус компании-оператора Nord Stream 2 AG не соответствует европейскому законодательству, ведь он на 100% находится в собственности "Газпрома".

Также остается нерешенным вопрос доступа к трубе третьих лиц. Рассмотрев это, немецкий регулятор вернул компании документы и обязал привести все в соответствие нормам. По словам Гончара, сделать это правильно не так уж и просто.

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"Газпрому" нужно принимать фундаментальное решение о выходе из основателей, а он – единственный основатель, – говорит Гончар. – Это значит, что компанию нужно кому-то продать. И не какой-то подставной структуре".

По мнению Гончара, должен быть оглашен конкурс, где победу одержит независимая компания. "Если это не какие-то игры немецкой и российской сторон, это процедурное затягивание, которое играет нам на руку. Решение вопроса займет время. Если за этим стоит определенный сценарий, на это пойдут недели, если принципиальная позиция – даже месяцы", – объяснил эксперт.

Тем временем в Nord Stream 2 AG считают, что пока что обойдутся созданием немецкой "дочки". Эта дочерняя компания, по задумке оператора газопровода, будет управлять 12 км "трубы" на территории Германии.

Когда "Газпром" решит проблемы с Nord Stream 2 AG, процесс сертификации продолжится. BNetzA сможет использовать остаток времени из определенных законом 4 месяцев (примерно еще 2 месяца) на рассмотрение документов.

Еще до 4-х месяцев будет у Европейской комиссии. К этому процессу немецкая сторона снова должна приобщить "Нафтогаз", Оператора ГТСУ и польскую компанию PGNiG, которые подавали соответствующие заявки.

Гончар считает, что аргументация украинской стороны касательно сертификации "Северного потока-2" – очень убедительна. Но еще не факт, что немецкая сторона ее воспримет – в контексте внутринемецких перипетий, ситуация для "Северного потока-2" не выглядит однозначной.

"Но ничего не делать – также нельзя. Потому, если есть хоть небольшая, но возможность донести наше видение – это нужно использовать. Кроме того, как я понимаю, украинская аргументация убедительна для незаангажированной стороны", – считает специалист.

По словам Гончара, даже в том случае, если наша аргументация будет лишь "принята к сведению", в будущем и на уровне компаний и на уровне государства есть еще дополнительная опция – Европейская комиссия, где мы также можем заявлять свою позицию. Тем более, что эта позиция солидарна с другими странами-членами ЕС, в частности Польшей и Литвой.

"Нельзя все остановить каким-то одним решением, как по взмаху волшебной палочки, – говорит Гончар. – Что касается остановки проекта или, как минимум, введения моратория, санкций со стороны США, для этого нужна эскалация всех усилий здесь, в Европе".

Напомним, немецкий регулятор 16 ноября приостановил сертификацию компании Nord Stream 2 AG, как оператора газопровода "Северный поток-2". Официальная причина: несоответствие юридической формы компании немецкому законодательству.

При этом, как сообщал OBOZREVATEL, Украина в лице компаний "Нафтогаз" и "Оператор ГТС" получила доступ к процессу сертификации газопровода. По мнению "Нафтогаза", сейчас запуск "Северного потока-2" невозможен по 3 причинам. О них Украина расскажет во время сертификации.