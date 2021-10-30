Продажа земли в Украине: для владельцев озвучены важные советы

Украинцам, являющимся владельцами земли сельскохозяйственного назначения, не следует торопиться с ее продажей. Сейчас средняя стоимость гектара земли составляет около 48 тысяч гривен, впоследствии она может расти.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал начальник центрального межрегионального управления города Киева Министерства юстиции Украины Кирилл Миненко и внефракционный народный депутат Оксана Савчук (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

Миненко объяснил, почему не следует торопиться продавать свои гектары. "Кому быстро нужны средства, у кого определенные обстоятельства, возможно, стоит продавать землю. А если вы можете подождать, я бы советовал подождать. Потому что земля – это тот ресурс, который ограничен в стране, и он точно будет дорожать".

"По данным, средняя стоимость 1 гектара земли около 48 тысяч гривен по итогам первых ста дней продажи земли сельскохозяйственного назначения", – сообщил он.

В этом контексте чиновник отметил, что в случае принятия решения о продаже земельного участка следует узнать его реальную стоимость, а в договоре купли-продажи обязательно указывать цену, согласованную с покупателем.

"Расчет происходит исключительно в безналичной форме. Если в договоре написано, что земельный участок продается за 100 тысяч гривен, нотариусу нужна платежка на 100 тысяч гривен. Если вам обещали положить в карман еще 100 тысяч гривен, чтобы их не облагать налогом, вы должны понимать, что эти средства вы можете не получить. Цена в договоре должна быть реальна, и тогда вы будете максимально защищены", – подчеркнул Миненко.

В свою очередь Савчук также посоветовала не спешить с продажей земли, а лучше сдать свой земельный участок в аренду. "Не нужно спешить. Земля – это ресурс, который будет гораздо более востребован", – отметила она.

"Я представляю туристический регион, Ивано-Франковскую область. Те люди, которые поддались влиянию и очень быстро продали свои земельные участки, потом очень сильно пожалели. Сейчас они понимают, что нужно было просто либо сдать их в аренду на определенный период, либо просто подождать с продажей", – посоветовала нардеп.

В этом контексте она добавила, что не обязательно отдавать землю арендаторам на 49 лет. "Землю можно сдать в аренду на 5-10 лет. Некоторые общины готовы брать землю у людей в аренду для выращивания определенных видов культур".

"В Украине нужно адекватное семейное фермерство, которое обеспечивало бы рабочие места в 2-3 общинах. Украинцы уже не едут в Польшу собирать яблоки или клубнику", – отметила Савчук. Она добавила, что простые фермеры должны получить доступ к государственному кредитованию.

Кстати, по словам доцента Киевской школы экономики, эксперта по земельным вопросам Олега Нивьевского, ориентиром по стоимости земли для Украины должна стать именно Польша. В этой стране в 2021 году земля стоит примерно 10-15 тыс. долларов за гектар. Рынок земли в Польше открыли 16 лет назад, и тогда участки стоили около 1,5-2 тыс. долларов за гектар, то есть как сейчас в Украине.

Опыт других стран Восточной Европы тоже показывает: земля с годами заметно дорожает. Так, в Чехии, где рынок внедрили в 2006-2007 годах, цена гектара выросла минимум с 2 до 8 тыс. евро (по данным Eurostat за 2019 год). С 2011 по 2019-й участки дорожали почти на треть каждый год. В Румынии 16 лет назад стоимость гектара составляла всего $350, а теперь – более $5 тыс.

Если сравнивать украинские цены со стоимость участков в Западной Европе, разница будет еще большей. Так, стоимость гектара в европейских странах составляет:

Италия – $50,2 тыс.;

Дания – $20,8 тыс.;

Испания – $15,3 тыс.

Как писал OBOZREVATEL, 1 июля в Украине начал функционировать рынок земли. Цена на гектар составляла от 22 до 60 гривен. По оценкам экспертов стоимость этого ресурса будет расти на 7-10% ежегодно.