Украинская земля считается одной из лучших в мире, но стоит в десятки раз дешевле, чем в ЕС: цены

В Украине черноземы составляют около 9% мировых запасов, 30% – европейских. При этом средняя стоимость украинского гектара составляет всего около одной тысячи долларов, тогда как в Италии достигает 50 тыс.

Так, согласно данным Украинского клуба аграрного бизнеса, средняя стоимость гектара земли в Украине составляет 26,8 тыс. грн (около 1 тыс. долларов). При этом, в странах ЕС (данные VoxUkraine):

Италия – 50,2 тыс. долларов;

Дания – 20,8 тыс. долларов;

Испания – 15,3 тыс. долларов;

Франция – 7 тыс. долларов.

Также стоит учитывать, что цены в ЕС формируются в том числе в результате баланса спроса и предложения и общего уровня покупательской возможности. В Украине рынок земли только открылся, и несмотря на ее качество, остается на одном из самых низких уровней в Европе.

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Также есть страны ЕС, где земля стоит около 4 тыс. долларов. К ним относятся:

Эстония – 3,7 тыс. долларов;

Хорватия – 3,8 тыс. долларов;

Словакия – 4 тыс. долларов;

Латвия – 3,8 тыс. долларов;

Литва – 4,5 тыс. долларов.

Эксперт по земельным вопросам Олег Нивьевский отмечает: сейчас стоимость аренды – около 125 долларов в год. Если посчитать ее капитализацию за 20 лет, то выйдут показатели в 2500 долларов.

"Стоимость аренды растет значительными темпами, – утверждает эксперт. – И то, что рынок земли открылся, тоже будет ее подстегивать. С 2015 года стоимость аренды выросла с 37 до 125 долларов, в три раза. В среднем, аренда растет на 20% в год. Примерно такой же рост можно ожидать и по продаже".

Мнение о том, что цены будут расти, разделяет и член комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики Дмитрий Соломчук.: "Украинцы – не такие люди, которые будут что-то отдавать за копейки. Могут быть одиночные случаи недорогих сделок, но массово землю задешево продавать не будут. Я бы даже советовал, если вы не имеете острой необходимости в том, чтобы продавать участок, придержите свою землю, пока цена за гектар не будет около 10 тысяч евро".

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киевской области в 2021-м земельные участки могут подорожать на 20%. При этом за первые 7 месяцев текущего года подорожание земли на расстоянии до 20 км от столицы уже составило около 15-18%.