Продают ли водителям на заправках "шмурдяк": эксперт рассказал о некачественном топливе в Украине
В Украине пока не фиксируются массовые жалобы или претензии касательно некачественного горючего на АЗС. Некоторые заправки, на которых раньше находили "шмурдяк", продолжают работать, однако от водителей нареканий нет.
Об этом рассказал в блиц-интервью OBOZREVATEL эксперт топливного рынка и директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн. По его словам, таким АЗС, где раньше находили некачественный бензин или ДТ, опасно снова попадать в подобные скандалы и продавать "шмурдяк", поскольку они лишатся всех клиентов.
"С одной стороны, видим, что производители этого низкокачественного бензина работают. Они есть. Но с другой стороны, даже на каком-то там бытовом уровне, на уровне моего общения с участниками рынка я не вижу каких-то особых нареканий. Если бы была беда-беда, что вот там кто-то остановился, кто-то еще что-то, – нет. Оно где-то существует, но, возможно, подтянули как-то качество, больше наладили поставки. Им в прошлом году не хватало октаноповышающих компонентов до того, чтобы как-то этот бензин выводить на качество. Поэтому действительно было много нареканий. Думаю, что они сейчас наладили эти поставки", – сказал эксперт.
Куюн ранее рассказывал, что в Украине уже весной 2023 года ожидается рост цен на топливо. По его словам, вероятно, подорожание придется на март и апрель.
Специалист отметил, что в начале весны иссякнут текущие запасы горючего на украинских АЗС. Новые объемы топлива Украина закупает в Европейском Союзе. А ЕС уже 5 февраля введет запрет на российские нефтепродукты.
OBOZREVATEL писал ранее о том, что в Украине в марте-апреле может быть дефицит горючего. При этом ситуация катастрофической не будет.
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