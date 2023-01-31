Продают ли водителям на заправках "шмурдяк": эксперт рассказал о некачественном топливе в Украине

В Украине пока не фиксируются массовые жалобы или претензии касательно некачественного горючего на АЗС. Некоторые заправки, на которых раньше находили "шмурдяк", продолжают работать, однако от водителей нареканий нет.

Видео дня

Об этом рассказал в блиц-интервью OBOZREVATEL эксперт топливного рынка и директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн. По его словам, таким АЗС, где раньше находили некачественный бензин или ДТ, опасно снова попадать в подобные скандалы и продавать "шмурдяк", поскольку они лишатся всех клиентов.

"С одной стороны, видим, что производители этого низкокачественного бензина работают. Они есть. Но с другой стороны, даже на каком-то там бытовом уровне, на уровне моего общения с участниками рынка я не вижу каких-то особых нареканий. Если бы была беда-беда, что вот там кто-то остановился, кто-то еще что-то, – нет. Оно где-то существует, но, возможно, подтянули как-то качество, больше наладили поставки. Им в прошлом году не хватало октаноповышающих компонентов до того, чтобы как-то этот бензин выводить на качество. Поэтому действительно было много нареканий. Думаю, что они сейчас наладили эти поставки", – сказал эксперт.

Куюн ранее рассказывал, что в Украине уже весной 2023 года ожидается рост цен на топливо. По его словам, вероятно, подорожание придется на март и апрель.

Специалист отметил, что в начале весны иссякнут текущие запасы горючего на украинских АЗС. Новые объемы топлива Украина закупает в Европейском Союзе. А ЕС уже 5 февраля введет запрет на российские нефтепродукты.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что в Украине в марте-апреле может быть дефицит горючего. При этом ситуация катастрофической не будет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!