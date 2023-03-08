Проблемы со светом не закончились: Украина все еще остро нуждается в энергетическом оборудовании

Несмотря на отсутствие дефицита в энергосистеме, Украина все еще остро нуждается в поставках энергетического оборудования. Оно требуется как для основательных ремонтов поврежденной инфраструктуры, так и для создания запаса на случай будущих атак со стороны РФ.

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Об этом заявил замминистра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков во время заседания Комитета по безопасности Постоянного совета ОБСЕ. По словам замминистра, новое оборудование необходимо для стабильного функционирования энергетики Украины.

"Важно иметь запас оборудования на будущее. Ремонт и перестройка займет много времени. Мы особенно остро нуждаемся в высоковольтном оборудовании, в частности трансформаторах, распределительной газовой генерации и другом энергетическом оборудовании", – подчеркнул он.

При этом Демченков рассказал, в каких направлениях будет реформироваться украинская энергетика в ходе восстановления. Это:

развитие ядерной и возобновляемой энергетики (устойчивость);

децентрализация производства электроэнергии (безопасность).

Как уже отмечал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, активное восстановление украинской энергосистемы от последствий российских обстрелов будет происходить с июня – ожидается, что только тогда в страну начнут поступать самые нужные элементы оборудования. Пока же ремонты осуществляются "на коленке", признал эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам советуют держать генераторы и повербанки наготове. Ведь отключения света могут вернуться.

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