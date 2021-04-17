ПриватБанк собираются продать: чего ждать клиентам

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что ПриватБанк вскоре могут приватизировать. Это может улучшить ситуацию в финансовом учреждении.

Об этом говорится в материале Itech. Прежде следует понимать, что каждый год большое количество банков по всему миру продают и объединяется с другими. Это вполне нормальное явление в финансовом секторе. Кроме этого, не нужно сразу паниковать, так как продажа ПриватБанк никак не связана с какими-то проблемы. Наоборот – продать могут то, что хотят купить.

После продажи банка не стоит ожидать какие-то изменения. Обычно, при смене собственника, весь процесс перехода происходит очень гладко и каких изменений вы не должны почувствовать. Новый собственник не заинтересован в том, чтобы постоянные клиенты банка почувствовали дискомфорт от этого и тем более захотели изменить его на другой.

Чаще всего, после появления нового владельца, ожидаются изменения в положительном плане, которые могут проявиться в повышенных % депозита, лучших условиях для ипотеки и кредита и даже может улучшиться функционал Приват24.

За свои депозиты также не стоит волноваться, так как их целостность гарантирует не только ПриватБанк, но и Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Относительно кредитов, то также не стоит ожидать какие-то изменения, которые могут негативно отразиться на ваших ежемесячных выплатах. Если у вас есть непогашенный кредит, то вы и продолжите его выплачивать так же, как сейчас. При возможных изменениях, вас сразу предупредят.

Фактически, НБУ гарантирует, что продажа ПриватБанк отобразится только положительно как на обычных клиентах, так и на предпринимателях, поэтому бежать менять свой банк на другой нет никакой необходимости. Если вы длительное время плодотворно сотрудничали с ПриватБанк, то ваше сотрудничество так же продолжится и в дальнейшем. Сейчас же, остается следить за развитием событий и узнать, кто станет новым владельцем ПриватБанк: отечественный или зарубежный.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине началась лоббистская игра между ритейлом и банками за примерно 1 миллиард долларов в год. "Слуги народа" простой правкой к законопроекту могут кардинально изменить правила. Комиссию на банковские платежи при оплате картой хотят урезать в несколько раз. Сейчас с каждой оплаты картой банк забирает до 3%, а по новому предложению будет около 1%.