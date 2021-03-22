ПриватБанк пытается разблокировать выборы нового главы: вмешался Кабмин

Северный апелляционный хозсуд открыл производства по апелляционным жалобам Кабинета министров и ПриватБанка на решение Хозсуда Киева, которым было удовлетворено заявление "Первичной профсоюзной организации сотрудников ПриватБанка" и запрещалось до вступления решения по данному делу в законную силу "совершать любые действия с избрания и назначения главы правления".

"Первичная профсоюзная организация сотрудников ПриватБанка" в своем иске просит суд запретить банку проводить закрытый конкурс на замещение должности главы правления банка и обязать Кабмин провести конкурсный отбор. Об этом сообщает Finbalance.

Отметим, что 4 марта Хозсуд Киева отказался удовлетворить заявление ПриватБанка о отводе судьи, который удовлетворил указанное заявление об обеспечении иска. Проведением конкурса на должность главы правления банка занимается наблюдательный совет финучреждения.

Напомним, что 23 января закончился срок действия контракта с главой правления ПриватБанка Петром Крумханзлом. Он возглавлял банк на протяжении последних трех лет.

Ранее стало известно, что из-за самоотвода судей Северный апелляционный суд до сих пор не назначил рассмотрение апелляции ПриватБанка на решение Хозяйственного суда Киева об обеспечении иска, которым банку и Кабмину запрещено избрание и назначение главы правления банка. В банке отметили, что проведение конкурсного отбора топ-менеджмента госбанков является обязательным условием функционирования системы корпоративного управления.

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