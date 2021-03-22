ПриватБанк намагається розблокувати вибори нового глави: втрутився Кабмін

Північний апеляційний госпсуд відкрив провадження за апеляційною скаргою Кабінету міністрів і ПриватБанку на рішення Госпсуду Києва, яким було задоволено заяву "Первинної профспілкової організації співробітників ПриватБанку" і заборонялося до набрання рішенням у даній справі чинності "вчиняти будь-які дії з обрання і призначення глави правління".

"Первинна профспілкова організація співробітників ПриватБанку" в своєму позові просить суд заборонити банку проводити закритий конкурс на заміщення посади глави правління банку і зобов'язати Кабмін провести конкурсний відбір. Про це повідомляє Finbalance.

Відзначимо, що 4 березня Госпсуд Києва відмовився задовольнити заяву ПриватБанку про відвід судді, який задовольнив зазначену заяву про забезпечення позову. Проведенням конкурсу на посаду голови правління банку займається наглядова рада фінустанови.

Нагадаємо, що 23 січня закінчився термін дії контракту з головою правління ПриватБанку Петром Крумханзлом. Він очолював банк протягом останніх трьох років.

Раніше стало відомо, що через самовідвід суддів Північний апеляційний суд досі не призначив розгляд апеляції ПриватБанку на рішення Господарського суду Києва про забезпечення позову, яким банку і Кабміну заборонено обрання і призначення глави правління банку. У банку зазначили, що проведення конкурсного відбору топ-менеджменту держбанків є обов'язковою умовою функціонування системи корпоративного управління.

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