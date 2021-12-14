ПриватБанк пугает своих клиентов "разными жизненными обстоятельствами" и открывает им кредитные лимиты

Клиенты ПриватБанка жалуются на то, что учреждение самовольно открывает им кредитные лимиты. При этом даже если при открытии карты они от него отказывались. В банке же называют это подарком надежным клиентам и пугают жизненными обстоятельствами, при которых кредит может понадобиться.

Так, клиент банка под ником 9073355 на сайте Минфина рассказал, что об открытии банком ему кредитного лимита узнал случайно, когда "рылся" в своем банковском кабинете. То есть банк не уведомил своего клиента об открытии ему кредитного лимита. При этом мужчина отмечает: от лимита отказался еще во время оформления карты.

Банк же в ответ на его обращение о закрытии лимита не только по сути этого не сделал, но и, как утверждает 9073355, повысил его размер. "Я сознательно его закрыл при открытии карты, потом на мою претензию "почему открыт" получил такой ответ: банк пересмотрел что-то там и мало того, что открыл снова, еще и лимит повысил", – сетует клиент.

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Подобную историю на том же сайте Минфина рассказал другой клиент ПриватБанка под ником modder. По его словам, банк открыл ему и его жене кредитный лимит, не спросив о согласии и не уведомив их об этом.

"Недавно без моего согласия выдал кредитный лимит (и не только мне). Хорошо что я внимательный, а моя супруга не заметила и пошла бы тратить", – отметил он.

В ответах под постами 9073355 и modder сотрудники ПриватБанка написали, что открытие для них кредитных лимитов является подарком – как для надежных клиентов. При этом одному из них – 9073355, утверждают в учреждении, было отправлено соответствующее оповещение. Было ли отправлено оно modder'у и его жене, в банке умолчали.

Помимо этого, в учреждении решили обосновать свои действия якобы заботой о клиентах. Для этого его сотрудники начали пугать своих клиентов "разными жизненными обстоятельствам", при которых кредит может понадобиться.

"Банк может установить предел надежному клиенту. Это благодарность за наши услуги. Его можно убрать, однако, согласитесь, в жизни бывают разные обстоятельства, когда неплохо иметь финансовый запас, который есть не просит. Когда кредитный лимит не используется, это не влечет никаких затрат для вас", – говорится в ответах.

Ранее OBOZREVATEL сообщал: клиент ПриватБанка сообщил, что из-за ошибки его банкомата он потерял 3,7 тыс. грн. В самом же банке, по его словам, ущерб возмещать отказались.