Банкомат ПриватБанка "украл" у украинца почти 4 тыс. грн – возмещать ущерб в банке отказались

Клиент ПриватБанка сообщил, что из-за ошибки его банкомата он потерял 3,7 тыс. грн. В самом же банке, по его словам, ущерб возмещать отказались.

Кроме того, он утверждает, что те деньги, которые банкомат ему все же выдал, были в плохом состоянии. Об этом он рассказал на сайте "Минфин", подчеркнув: более 80% купюр были старыми.

По словам клиента ПриватБанка под ником Sklan, после получения денег он не перечислил их. Объяснил это тем, что банкомат стоял на входе в магазин и там был постоянный поток людей.

"Дома обнаружилась недостача суммы 3 700 грн, о чем был поставлен в известность оператор (который оптимистично обнадежил что все будет ок). Но после 4 дней "инкассации и проверки" пришел отказ по заявке с предложением в случае несогласия опять связаться с оператором", – рассказал sklan.

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Во время очередного разговора с представителем банка sklan'у фактически было отказано в возмещении денег. Вместо этого ему сказали, что он должен был пересчитать деньги сразу у банкомата.

"Новый оператор сообщила, что, видите ли надо было пересчитывать деньги на камеру банкомата на месте. И тогда можно было бы о чем-то говорить", – добавил клиент ПриватБанка.

В ответе под постом sklan'а представитель Приватбанка пообещал, что учреждение проведет проверку случившегося. "Специалисты проверят информацию и свяжутся с вами по результату", – говорится в ответе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по словам клиентки ПриватБанка, мошенники взяли на нее кредит, а банк не стал этому препятствовать, хоть и знал о ситуации. Общая сумма незаконно оформленного на нее кредита, по ее же словам, составила 62 тыс. грн.

Также другая клиентка ПриватБанка сообщила, что учреждение присвоило часть ее денег. При этом, по ее словам, в самом банке ее попросили доказать, что эти деньги действительно принадлежат ей.

На сайте "Минфин" клиентка банка под ником 2Olga2 рассказала, что по состоянию на 29 ноября, у нее было на карте 9 480 грн с нулевым кредитным лимитом. А 30 ноября ПриватБанк якобы "поделил" ее деньги на две части:

5 000 грн – кредитный лимит;

4 480 грн – собственные средства.

"Откуда там кредитные средства? Как они объяснили: мы когда хотим, тогда и ставим", – отмечает 2Olga2.

Она утверждает: позже часть этих денег вообще исчезла с ее счета. При этом в банке в ответ на обращение ее попросили доказать, что эти деньги действительно принадлежат ей.