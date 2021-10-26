ПриватБанк навязал украинцу кредит без его же ведома: что произошло

Роман Костюченко
Роман Костюченко
Рынки и компании
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Клиент ПриватБанка заявил, что банк навязал ему кредит без его же ведома

Клиент ПриватБанка заявил, что банк навязал ему кредит без его же ведома. При этом он утверждает, что в учреждении факт самовольного предоставления кредита признали, однако ответственность за это переложили на его самого.

На сайте "Минфин" мужчина рассказывает: в службе поддержки ПриватБанка его уведомили, что кредит был начислен из-за отрицательного баланса по счету. Что, по его словам, полностью противоречит предыдущему обещанию банка не начислять на него проценты. Само обещание, по его словам, было дано после того, как у банка произошел сбой системы.

Жалоба клиента ПриватБанка
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"Меня уверяли: я могу дальше пользоваться счетом, потому что у меня с него деньги не списались, а только зарезервировались. Несмотря на то, что я не пользовался данным счетом, уже пошли проценты. Получается, что меня делают виновным в их ошибках", – сообщил мужчина.

Что сказали в ПриватБанке

В банке считают, что кредитование клиента стало вынужденной мерой и необходимым механизмом. Там уверяют: это позволило карточному счету клиента работать корректно, а самому банку – обслуживать его согласно требованиям платежной системы.

Кроме того, там настаивают: клиент должен был знать о возможности предоставления ему банком кредита в одностороннем порядке. "Информация по овердрафту указана в условиях и правилах предоставления банковских услуг", – говорится в ответе ПриватБанка.

Касательно же самого образования отрицательного баланса, в банке объяснили, что это могло случиться в случае проведения ранее оплаты на определенном сайте и при условии наличия средств на момент авторизации. "Если сайт не сразу подтвердил списание зарезервированной суммы, она была в доступном балансе и могла быть использована клиентом повторно", – отмечают в учреждении.

Ответ ПриватБанка

Вместе с тем там сообщили, что по данному вопросу была создана заявка на возврат средств. Она будет рассмотрена согласно регламенту международных платежных систем.

Жалобы на ПриватБанк не прекращаются

Это – не первый случай жалоб клиентов ПриватБанка на его работу. К примеру, VIP-клиент учреждения потерял 1000 грн из-за "глюка" банка. По словам клиента, у него взяли деньги, которые он хотел перевести на счет, а операцию провести не смогли.

Также ПриватБанк заблокировал договоры и закрыл все счета клиента, тем самым практически лишив его 400 тыс. грн. Деятельность была оформлена на "ФОП", а на счетах было большое количество транзитных денег. Несмотря на предоставление банку необходимых документов, счет был заблокирован. И это не единственный такой случай в Украине – подобная ситуация грозит клиентам и других банков.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцы стали чаще жаловаться на банкоматы государственного ПриватБанка. С карточек клиентов списывают запрошенные суммы, но наличные или не выдают вовсе, или выдают не в полном объеме. Банк готов возместить ущерб, но для этого придется прождать минимум сутки, а если карточку выдавал другой банк, то и дольше.

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