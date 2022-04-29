ПриватБанк и конкуренты: сколько украинцы заплатят за кредитки

В Украине банки ввели кредитные каникулы до лета, однако продолжают начислять проценты. Крупные финучреждения сократили ставки в два раза, а в "Ощаде" вовсе отменили процентные ставки для бизнеса (кроме крупного).

Как говорится в обзоре "Сегодня", большинство финансовых учреждений ввело кредитные каникулы до 1 июня. При этом банки просят по возможности оплачивать долги.

Кредитные каникулы в банке действуют до 1 июня. При этом банк просит погашать задолженность по возможности. Кроме того, на кредитные средства начисляются проценты – 1,7%. Кредитные каникулы же предполагают, что в случае, если украинцы не будут погашать кредиты, наказывать их дополнительными штрафами не будут.

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В банке OBOZREVATEL пояснили, что вынуждены были вернуть проценты, так как по депозитам финансовое учреждение продолжает выплачивать все процентные ставки.

В "Ощаде" кредитные каникулы действует для малого, микро и среднего бизнеса. Такие нормы действуют до конца мая. При этом "заморозили" не только платежи, но и процентные ставки.

Условия в "Моно" напоминают предложения "Привата", менеджеры которого и строили новый банк. По всем кредитным продуктам ставку снизили до 1,6% в месяц, при этом на время кредитных каникул за отсутствие платежей наказания не будет.

По словам соучредителя банка Олега Гороховского, это нужно, чтобы банк мог выплачивать депозиты, ведь полная отмена процентов привела бы к банкротству финучреждения.

В марте банк автоматически подключил своим клиентам кредитные каникулы сроком на 3 месяца с лонгацией (продлением) срока действия договора. Они не отменяют платежи по кредиту, однако временно уменьшают их, чтобы снизить финансовую нагрузку.

Как ранее писал OBOZREVATEL, ПриватБанк с 1 мая переведет все деньги со счетов Бонус+ на нужды армии. Клиенты могут потратить эти деньги на покупки у партнеров банка, или же деньги переведут на нужды Вооруженных сил Украины.