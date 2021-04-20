ПриватБанк будут продавать: как повлияет на клиентов

Уже в 2024 году ПриватБанк продадут частному собственнику. При этом процесс не должен отразиться на клиентах. Банковский надзор за последнее десятилетие радикально изменился и продолжает усиливаться. Регулятор не допустит кардинальных изменений.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Кроме того, если ухудшать предложения для украинцев, это приведет к оттоку клиентов. А в этом не заинтересованы и новые собственники.

В Нацбанке уже заявили, что рассматривают в качестве покупателя европейские или американские банковские группы. А они придерживаются жестких правил поведения на рынке и дорожат своим именем.

"Это общемировой тренд. В этом контексте совершенно неважно, кто именно является акционером того или иного финучреждения. Все они подчиняются общим правилам для всех участников рынка, должны выполнять нормативы, проходит стресс-тестирование, утверждать стратегические планы и т.д.", – сказал советник главы правления Кредитвест банка.

Гарантии ФГВФЛ (200 тыс. грн, которые вернут вкладчикам даже в случае закрытия финучреждения) также не отменяются при смене собственника. В то же время, вхождение в капитал иностранного акционера открывает новые возможности для банка, упрощает доступ к международным рынкам капитала. В конце концов, это валюта, которая заходит в страну с целью покупки акций.

Как сообщал OBOZREVATEL: