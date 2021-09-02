ПриватБанк блокирует переводы с карт из-за нарушения: кто не сможет распоряжаться своими деньгами

Клиенты ПриватБанка жалуются на блокировку своих карт. Это происходит из-за того, что они в течение месяца произвели больше 100 переводов. Возможно отправлять деньги должна восстановится с первого числе следующего месяца, однако 1 сентября переводы разблокировали далеко не всем клиентам.

Об этом написало сразу несколько украинцев на специализированном форуме "Минфин". Одному из клиентов после жалобы возможность делать переводы восстановили. "В прошлом месяце "Приват" заблокировал мне переводы с карты на другую карты из-за превышения так называемого лимита в 100 переводов. Сказали что с нового месяца переводы будут доступны. Но уже первое число нового месяца, а блок не сняли", – жалуется один из клиентов банка.

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Другая клиентка банка также утверждает, что несмотря на обещания ей не разблокировали переводы с 1 сентября, а сотрудники банка не смогли назвать убедительную причину. "Обещали разблокировать 1 сентября. Уже общалась с 2 операторами, чатом поддержки — ни***. Я не могу распоряжаться своими средствами. При этом все 3 человека из поддержки говорили совершенное разные вещи! Понабирали неквалифицированных сотрудников, которые не помогают решить проблему!", – возмущается женщина.

Отметим, карты физических лиц (простых украинцев) в любом украинском банке не рассчитаны на коммерческие переводы, платежи. Для этого должны открывать другую карту – например, физлица-предпринимателя.

Лимиты установлены, в том числе, для того, чтобы не допустить использования своей личной карты физлица в коммерческих целях.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Банкоматы ПриватБанка после списания средств с карты наличные средства не выдают. Что делать в таком случае, можно прочитать здесь.