Прежние цены больше не актуальны: как пересчитали стоимость бензина и дизеля на АЗС

В Украине подешевело горючее. Так, в период с 7 по 14 апреля цены на бензин А-95 снизились на 38 коп./л, до средних 46,57 грн/л. На дизель – на 1 грн/л, до 46,1 грн/л.

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Об этом сообщает Enkorr. Отмечается: дороже всего – по 48,99 грн/л – бензин А-95 продают в сетях ОККО, WOG, SOCAR. В топ по этому показателю также входят:

Shell – 48,4 грн/л;

Авіас – 47 грн/л;

KLO, BVS, Neftek – 46,99 грн/л;

Автотранс – 46,98 грн/л;

AMIC – 46,74 грн/л;

ZOG – 46,5 грн/л.

Дешевле всего ресурс разливают на заправках сети VST – 41 грн/л. А кроме того:

VostokGaz – 42,89 грн/л;

Укр-Петроль – 43,1 грн/л;

Маркет – 43,49 грн/л;

Олас – 43,9 грн/л;

Авантаж 7 – 44 грн/л;

Mango – 44,16 грн/л;

Кворум – 44,28 грн/л;

Chipo – 44,35 грн/л.

Больше всего за указанный период цену сбросили в сети Авіас – на 3 грн/л, до 47 грн/л. А кроме того:

Chipo – на 2 коп/л, до 44,35 грн/л;

Mango – на 8 коп./л, до 44,16 грн/л.

А вот в сети Укр-Петроль стоимость ресурса повысили до 43,1 грн/л. Подорожание составило 10 коп./л.

Сколько стоит дизтопливо

Дизель же дороже всего – по 47,99 грн/л – продают в сетях ОККО, WOG, SOCAR. А кроме того, на АЗС:

Shell – 47,89 грн/л;

AMIC – 47,1 грн/л;

Авіас – 47 грн/л;

KLO, Neftek – 46,99 грн/л;

ZOG – 46,9 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках VST – 42 грн/л. Далее идут:

Укр-Петроль – 43 грн/л;

VostokGaz – 43,39 грн/л;

БРСМ-Нафта – 43,47 грн/л;

Prime – 43,5 грн/л;

UPG – 43,9 грн/л.

Больше всего цену на ресурс снизили в сети Авіас – на 3 грн/л, до 47 грн. Меньше всего – в AMIC, на 5 коп./л, до 47,1 грн/л.

"Налог на бензин" увеличивают

В то же время с 1 июля в Украине налог на добавленную стоимость (НДС) на топливо вернут на довоенный уровень в 20%. Сейчас он составляет 7%. При этом, по словам главы парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, снижение налога не оказало положительного влияния на цены.

"Я считаю, что понижение этих ставок было огромной ошибкой. Это никак не отразилось на цене горючего. ... Оно привело к выходу рынка в белую? Нет! Нелегальные бочки выросли как грибы после дождя", – объяснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты советуют проживающим в малых населенных пунктах украинцам заправляться на больших АЗС. Там риск получить некачественное топливо намного меньше.

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