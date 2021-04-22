Премьер Польши призвал Германию отказаться от 'Северного потока-2'

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что "Северный поток-2" – это российско-немецкий проект, дестабилизирующий Европу и призвал Германию отказаться от него.

Также премьер добавил, что газопровод – тема, которая до сих пор остается "раной" в Европе. Об этом сообщает издание PAP.

"Из Германии раздаются голоса о том, что нет никакой разницы между молекулой газа, протекающей через "Северный поток-1" или "Северный поток-2" и молекулой газа, протекающей через Украину, Беларусь, Польшу или Турцию. Что ж, есть огромная разница. Нет разницы в химическом составе, но есть политическая, социальная разница и разница в плане безопасности ", – добавил Моравецкий.

Он призвал Германию отказаться от этого проекта, прекратить вносить дальнейший вклад в реальную дестабилизацию в восточной части Европы, потому что это может быть очень опасно для Европейского Союза и многих стран региона.

Напомним, в США после прихода к власти избранного президента Джо Байдена, компании, связанные с "Северным потоком-2", потратили на лоббирование своих интересов более $1 млн. Украинская сторона фокусируется на введении санкций против проекта – на 2021 год она подписала контракт с консультантами на сумму $960 тыс. В свою очередь российская сторона привлекла к лоббизму газопровода по меньшей мере три американские фирмы.

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