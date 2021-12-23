Правила для "ФОПов" в Украине хотят переписать: остаться в первой группе смогут далеко не все
В Украине предложили изменить правила распределения "ФОПов" (физлиц-предпринимателей) по группам. Предполагается, что попасть в 1-ю группу "ФОП" смогут исключительно предприниматели, чья деятельность связана с розничной продажей товаров на рынках или с предоставлением бытовых услуг населению.
Такие новшества для физлиц-предпринимателей прописаны в законопроекте № 6348. Документ опубликован на сайте Верховной Рады, но в сессионном зале пока не рассматривался. Его авторами указаны депутаты фракции "Слуга народа" (Заблоцкий М. Б. и др.)
Если закон примут, к 1 группе смогут относиться "ФОПы", чей годовой штатный фонд не превышает 165 минимальных зарплат (сейчас это чуть больше 1 млн грн). Виды деятельности тоже ограничат:
розничная торговля с торговых мест на рынках;
производство или ремонт обуви, одежды, галантереи, бытовых текстильных и кожаных изделий по индивидуальному заказу;
парикмахерские услуги, маникюр, педикюр и т.д.;
клининговые услуги по индивидуальному запросу;
репетиторство;
услуги гувернантки, в т.ч. частное воспитание детей;
содержание и уход за животными, в том числе и дрессировка;
фотоуслуги;
социальная помощь без проживания.
"ФОПу", согласно законопроекту, разрешается находиться во 2-й группе, если в его штате до 10 сотрудников. В таком случае общий годовой фонд оплаты труда не может превышать 834 минимальных зарплат (около 5,5 млн грн).
Для 3-й группы предлагается увеличить порог дохода. Наболее чем 10 наемных работников – до 3000 минимальных зарплат (19,5 млн грн по состоянию на декабрь-2021).
При этом из первой и второй группы т.н. "ФОПов"-единщиков (плательщиков единого налога) хотят исключить оптовых торговцев, интернет-провайдеров, риелторов, аптеки, медклиники, врачей и строителей. Сейчас налоги установлены на таком уровне:
ФЛП 1-й группы – 227 грн/мес.;
ФЛП 2-й группы – 1200 грн/мес.
ФЛП 3-й группы – 3-5% от дохода.
Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 января 2022 года почти все "ФОПы" в Украине будут обязаны установить регистраторы расчетных операций (РРО, кассовые аппараты) и выдавать чеки клиентам. РРО установят все, кроме:
самозанятых ("ФОП" первой группы с оборотом до 1 млн в год и без нанятых сотрудников);
тех, кто не проводит расчетные операции (работают только с бизнесом).
Проверки при этом начнут проводить только после окончания карантина. Вместо этого налоговики попытаются на словах убедить "ФОПов" установить кассовые аппараты.
При этом украинцы активно открывали бизнес несмотря на карантинные ограничения и протесты против введения обязательной выдачи чеков. По итогам января-ноября 2021 года зафиксирован рекордный за 5 лет рост числа "ФОПов".