Повлияли санкции. Россия осталась без бананов, цветов и говядины

Эквадорские производители сталкиваются с перенасыщением товара, так как не могут обеспечить логистику поставок товаров в РФ из-за санкций западных стран. В страну не могут отправить бананы. Экспорт говядины из Парагвая также пострадал.

Эквадорец Сегундо Солано недавно выбросил свой урожай фруктов на 45 тыс. фунтов ($57,9 тыс.) на шоссе. "Я их раздаю", – написал 59-летний торговец на табличках, размещенных на бананах. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Бизнес несет потери из-за вторжения РФ в Украину, поскольку санкции Запада перебили логистику поставок товаров на территорию страны-агрессора. Кстати, именно Россия является основным покупателем эквадорских бананов (в 2021 году они принесли бизнесу $3,5 млрд).

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Санкции против РФ вместе с заторами в европейских портах вынудили судоходные компании прекратить поставки. Кстати, из-за войны цены на бананы рухнули, жалуются торговцы.

До того, как Россия вторглась в Украину, Солано продавал коробку бананов за $6,25. Но из-за того, что рынок закрыт, а правительство Эквадора не может быстро найти постоянных покупателей, он может заработать только $1,25, продавая их в своей стране.

Также война, которую развернула Россия, ударила по бизнесу цветов и креветок, если говорить о том же Эквадоре. Хулио Прадо, министр международной торговли страны, говорит, что экспортеры не могут легко перенаправить транспортные контейнеры с бананами и цветами, предназначенные для российского рынка, в Европу и США.

Парагвай в свою очередь испытывает проблемы с поставками говядины. "Этот кризис сильно влияет на нас, потому что Россия является нашим вторым по величине покупателем, и внутренний рынок не может поглотить излишки мяса", – сказал Педро Галли, президент ассоциации, представляющей производителей крупного рогатого скота.

Как сообщал OBOZREVATEL, США введут санкции против компаний, поставляющих технологии для российских военных и разведслужб. В их числе также и те, которые предположительно причастны к пособничеству войне РФ в Украине.

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