После войны уже не будет, как раньше: в Украине формируется абсолютно новая система логистики

В Украине формируется новый тип логистической системы. Она будет быстро реагировать на внешние угрозы и адаптироваться к ним. Такая система касается как поставок для предприятий, так и организации эвакуации людей.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, передает пресс-служба ведомства. " У всех есть понимание, что даже после победы мы не сможем работать, как раньше", – отметил Кубраков.

"Поэтому уже сейчас в стране формируется гибкая логистическая система... Это важно как в разрезе работы предприятий, так и в обеспечении оперативной эвакуации населения из опасных зон", – сказал министр.

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Украина ведет переговоры с мировыми экспертами не только по вопросу восстановления городов, но и по созданию конкретных инструментов для их защиты. Например, после войны дома в Украине будут строить с бомбоубежищами. "Должны привыкать к тому, что фактор защиты жизни будет проникать во все сферы нашей деятельности: от быта до работы и путешествиям", – сказал Кубраков.

Пока же один из главных приоритетов Мининфраструктуры – проведение посевной компании и перезапуск экономики. Работа над логистикой ведется в круглосуточном режиме, чтобы аграрии вовремя получили удобрения, технику и запчасти, а также горючее. Поставки топлива, например, активно обсуждаются с крупнейшими мировыми поставщиками, подписываются соответствующие соглашения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в конце марта началась самая сложная посевная со времен Второй мировой войны. Около четверти сельхозземель сейчас нельзя использовать для сева из-за активных боевых действий.

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