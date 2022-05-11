После начала войны в Украине "закрылись" более 20% малых и средних предприятий – исследование
После начала развязанной Россией войны в Украине остановили работу 20,6% предприятий малого и среднего бизнеса. Еще 28,5% находятся на грани остановки (объем работ составляет от 10% до 30% довоенного).
Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса Advanter Group. При этом отмечается:
24,1% опрошенных отметили, что их бизнес работает на 40-60%;
12,3% – что их загрузка сократилась лишь до 70-90%;
8,4% – что деятельность предприятия почти не изменилась;
4% – что объемы работ выросли (до 30%);
2,2% – что объемы работ выросли больше, чем на 30%.
Малый и средний бизнес практически никуда не переезжал
По данным аналитиков, 70,9% респондентов зафиксировали, что не проводили релокацию бизнеса. Те же, кто, все же, переехал, в большинстве своем сделали это в пределах Украины (11,7% опрошенных).
Полностью же переехали за рубеж 2,2% опрошенных. Еще 4,7% указали, что планируют релокацию, но пока не решили, куда.
При этом ,подчеркивается, большинство предприятий, которые релоцировалось, работают в IT-секторе. Из них:
39,8% – в основном в пределах Украины;
13% – в основном за границу.
Кто принимал участие в опросе
Всеукраинских компаний среди опрошенных – 21,6%,. Остальные – региональные:
27,6% работают в основном в Киеве;
6,8% – в Харьковской области;
6,6% –в Днепропетровской;
5,2% – в Киевской;
4,8% – в Одесской;
4,4% – во Львовской;
3,9% – в Запорожской;
2,6% – в Донецкой.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что владельцы малого и среднего бизнеса в Украине сократили треть сотрудников. Еще треть отправили в отпуск. Общие же прямые потери его за четыре недели войны оцениваются в 85 млрд долларов.