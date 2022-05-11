После начала войны в Украине "закрылись" более 20% малых и средних предприятий – исследование

После начала развязанной Россией войны в Украине остановили работу 20,6% предприятий малого и среднего бизнеса. Еще 28,5% находятся на грани остановки (объем работ составляет от 10% до 30% довоенного).

Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса Advanter Group. При этом отмечается:

24,1% опрошенных отметили, что их бизнес работает на 40-60%;

12,3% – что их загрузка сократилась лишь до 70-90%;

8,4% – что деятельность предприятия почти не изменилась;

4% – что объемы работ выросли (до 30%);

2,2% – что объемы работ выросли больше, чем на 30%.

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Малый и средний бизнес практически никуда не переезжал

По данным аналитиков, 70,9% респондентов зафиксировали, что не проводили релокацию бизнеса. Те же, кто, все же, переехал, в большинстве своем сделали это в пределах Украины (11,7% опрошенных).

Полностью же переехали за рубеж 2,2% опрошенных. Еще 4,7% указали, что планируют релокацию, но пока не решили, куда.

При этом ,подчеркивается, большинство предприятий, которые релоцировалось, работают в IT-секторе. Из них:

39,8% – в основном в пределах Украины;

13% – в основном за границу.

Кто принимал участие в опросе

Всеукраинских компаний среди опрошенных – 21,6%,. Остальные – региональные:

27,6% работают в основном в Киеве;

6,8% – в Харьковской области;

6,6% –в Днепропетровской;

5,2% – в Киевской;

4,8% – в Одесской;

4,4% – во Львовской;

3,9% – в Запорожской;

2,6% – в Донецкой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что владельцы малого и среднего бизнеса в Украине сократили треть сотрудников. Еще треть отправили в отпуск. Общие же прямые потери его за четыре недели войны оцениваются в 85 млрд долларов.