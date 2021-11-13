Поправки против "Северного потока-2" включены: Зеленский обратился к Конгрессу США

Палата представителей Соединенных Штатов включила в закон о расходах на нужды безопасности на 2022-й поправку о санкциях против "Северного потока-2". Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за это решение, а также призвал Сенат США утвердить закон.

Глава государства также добавил, что необходимо навсегда прекратить шантаж Европы газом. Об этом Зеленский написал 12 ноября в своем Twitter.

"Мы благодарны Палате представителей за включение поправки NDAA, которая остановит "Северный поток-2". Просим всех друзей и членов Сената США поддержать эту поправку на уровне Сената", – заявил президент.

Напомним, во время встречи между президентом США Джо Байденом и и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель в конце октября первый отмечал необходимость обеспечить ситуацию, в которой Россия не смогла бы манипулировать газом. Как заявил глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко, правительство Штатов продолжают убеждать в том, что лучший вариант в такой ситуации – введение санкций против оператора "Северного потока-2".

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"Когда точки передачи газа европейским компаниям будут перенесены на границу Украина-РФ, когда "Газпром" потеряет де-факто монополию на экспорт газа через трубопроводы, когда будет разблокирован экспорт газа из Центральной Азии, когда все увидят, что это не Путин, а многие европейские компании могут сами выбирать маршруты транспортировки газа от границы РФ в ЕС. Тогда РФ не сможет манипулировать потоками газа ради вредных политических целей", – заявил Витренко.

В США уже давно призывают правительство ввести санкции против скандального российского проекта. Ранее кандидаты на должность послов от США не смогли приступить к работе, так как республиканцы Тед Круз (Техас) и Джош Хоули (Миссури) приостановили работу Сената.

Последние выступают против политики администрации президента Джо Байдена. В частности, это касается и отказа от санкций против газопровода "Северный поток-2".

Против запуска трубопровода выступают и в Германии. Глава немецкой партии "Зеленые" Анналена Бербок хочет помешать запуску "Северного потока-2". Проект еще можно остановить, но если только представители партии получат руководящие посты в МИД. Специалисты говорят, что это труднодосягаемая задача, так как в других группах есть очень много сторонников газопровода.

Российский концерн "Газпром" обвиняют в шантаже и манипуляциях на рынке газа в Европе. Регион уже столкнулся с последствиями энергокризиса – тарифы и счета для потребителей взлетели, целый ряд компаний и заводов закрылся, цена самого газа остается высокой. Как объясняют специалисты, это делается специально, а ключевая цель – одобрение запуска "Северного потока-2" со стороны ЕС.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Бундестаге заявили, что НАК "Нафтогаз Украины" не имеет права вмешиваться в дела ЕС и Германии, которые касаются поставок газа. Как рассказал руководитель энергетического комитета Клаус Эрнст, заявка госкомпании на привлечение к сертификации "Северного потока-2" имеет цель не допустить запуск трубопровода.