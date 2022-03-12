Пользователи Airbnb сняли жилье в Украине на 434 тыс. ночей, но приезжать не будут

Пользователи онлайн-платформы по краткосрочной аренде жилья Airbnb забронировали жилье в Украине суммарно на 434 тыс. ночей. То есть арендодатели из Украины получили 15 млн долларов финансовой помощи.

Такие цифры озвучил генеральный директор Airbnb Брайан Чески. "От имени наших хостов в Украине, спасибо вам", – поблагодарил он инициативных пользователей.

Что происходит? Люди из разных уголков мира, начали массово бронировать квартиры украинцев, которые те сдают на платформе Airbnb. Разумеется, приезжать никто не собирается – пользователи платформы оплачивают "проживание", чтобы финансово помочь украинцам.

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"Мы не приедем, мы просто хотим вас поддержать хоть чем-то. Держитесь там. Вам эти деньги сейчас нужны больше чем нам", – пишут "квартиросъемщики" украинским хозяевам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Airbnb остановил работу в России и Беларуси. Решение компании связано с жестоким нападением РФ на Украину.

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