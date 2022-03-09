Квартира моего друга в центре Киева, которую он вот уже много лет сдаёт посуточно через Airbnb ещё неделю назад стояла пустая без шансов быть арендованной.

Из-за сообщений о возможной войне, посольства не рекомендовали своим гражданам путешествовать в Украину, никто из иностранцев не хотел сюда ехать и на эту квартиру не было ни одной брони на март. И уж тем более на апрель.

Кто вообще в здравом уме будет бронировать тут жильё, если тут бомбят жилые дома и даже детские Больницы.

Но.

За последнюю неделю случилось невообразимое.

Люди из разных уголков мира, начали массово бронировать квартиру друга.

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На данный момент квартира полностью выкуплена посуточно десятками людей на ДВА месяца вперёд.

Каждый из забронировавших уже заплатил, но никто - ни один из этих людей не собирается приезжать.

Они массово ему пишут:

- Мы не приедем, мы просто хотим вас поддержать хоть чем-то. Держитесь там. Вам эти деньги сейчас нужны больше чем нам.

Такая вот совместная акция Airbnb и людей которые пользуются этой платформой, чтобы поддержать финансово простых украинцев в это тяжелое время.

Российские террористы.

Объединили против себя и вокруг нас весь мир - мир не столько политиков, сколько мир людей.

Тотальное мировое эмбарго России и тотальная мировая поддержка Украины.

Они так сильно хотели "ДНР" превратить в Россию, что в итоге превратили всю Россию в "ДНР".

Путин ждал, что против него будут воевать страны и блоки.

Он ошибся.

Против него ополчились люди планеты Земля.

Мы уже победили!