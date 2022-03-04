Популярный сервис аренды жилья Airbnb остановил работу в России и Беларуси

Онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру Airbnb отказался от сотрудничества со страной-оккупантом Россией и их союзником Беларусью. Решение компании связано с жестоким нападением РФ на Украину.

Об этом сообщил соучредитель и главный директор Airbnb Брайан Чески в своем Twitter. "Airbnb приостанавливает все операции в России и Беларуси", – говорится в сообщении (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Ранее, 28 февраля, Брайан Чески также сообщал, что в знак поддержки украинских граждан, вынужденных уехать из страны, Airbnb договорились о бесплатном жилье для 100 тысяч беженцев.

Их продолжают расселять по таким европейским странам, как Польша, Венгрия, Румыния и Германия.

Кроме того, он поделился инициативой от пользователей платформы, которые бронируют и отправляют деньги украинским владельцам домов, в которых не планируют остановиться. Таким образом, неравнодушные иностранцы поддерживают украинцев в трудном положении.

Как сообщал OBOZREVATEL, сети супермаркетов Varus и NOVUS отказались продавать украинцам продукцию компании Соса-Соla, которая не осудила политику России. С прилавков уже исчезло 9 напитков ее производства.