Польская дочерняя компания российского "Новатэка" объявила форс-мажор из-за санкций

Польская "дочка" российской компании "Новатэк", второй в РФ по объемам добычи газа, заявила, что с 25 апреля по причине форс-мажорных обстоятельств не может выполнить свои договорные обязательства.﻿ Стоит отметить, что именно этим днем датируется введение Польшей санкций против "Новатэка".

"Новатэк" был подвергнут, среди прочего, замораживанию денежных средств и экономических ресурсов по смыслу Регламента Совета (ЕС) № 269/2014 от 17 марта 2014 года об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины...", – говорится в сообщении компании 9 марта.

В "Новатэке" добавили, что работают над исключением из санкционного списка и восстановлением полноценной деятельности. Также там рассказали о замораживании средств.

Видео дня

"Под "замораживанием экономических ресурсов" (понимаются все виды материальных и нематериальных активов, движимых и недвижимых, которые не являются финансовыми ресурсами, но могут быть использованы для получения денежных средств, товаров или услуг) следует понимать "предотвращение использования экономических ресурсы для получения денежных средств, товаров или услуг любыми способами, включая, помимо прочего, их продажу, аренду или закладную. В связи с вышеуказанным форс-мажорным обстоятельством исполнение всех договорных обязательств, связывающих "Новатэк" с вами, невозможно и приостанавливается до дальнейшего уведомления", – говорится в заявлении.

"Новатэк" – компания, занимающаяся добычей природного газа, вторая в России по объемам добычи. В 2021-м заняла 8-е место в рейтинге крупнейших частных компаний страны по версии Forbes. Находится на третьем месте по доказанным запасам газа в мире. Основателем, главой правления и крупнейшим акционером является Леонид Михельсон.

Напомним, Польша в конце апреля ввела собственные санкции против бизнеса и граждан России и Беларуси. В санкционный список вошли 15 физических и 35 юридических лиц, в том числе "Новатэк", "Газпром" и "Акрон".

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный газовый союз (IGU), членами которого со стороны страны-террориста являлись "Газпром" и "Новатэк", приостановил любое участие компаний РФ в своей деятельности. Членами ассоциации являются 160 корпораций отрасли, представляющие более 95% мирового рынка газа.