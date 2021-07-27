Польша заявила, что на годы затянула запуск 'Северного потока-2'

Польша заявила, что на годы затянула запуск российского газопровода "Северный поток-2". Варшава отмечает, что данный проект невыгоден для стран Центральной и Восточной Европы.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач подчеркнул, что, если бы не действия Варшавы, газопровод мог бы быть уже завершен. Об этом сообщает "Польское радио".

"Мы задерживали финализацию "Северного потока-2" на протяжении нескольких лет. Если бы не наши действия, этот проект был бы уже давно завершен, уже давно Владимир Путин мог бы проявлять давление в отношении Украины или других наших партнеров", – отметил Пшидач.

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По его словам, чем дольше российский газопровод неактивен, тем лучше для Центральной и Восточной Европы и единства Европейского Союза.

Напомним, что Германия будет использовать свои рычаги влияния для продления транзита газа между Украиной и Россией. Речь идет о продлении договоренностей на срок до 10 лет после его истечения в 2024 году, то есть до 2034 года.

Соответствующее требование к Берлину будет прописано в сделке США и Германии по поводу российского газопровода "Северный поток-2" стоимостью 11 миллиардов долларов. Документ предусматривает механизм введения санкций и других ограничительных мер, если Россия попытается использовать газопровод в качестве оружия против Украины.

В частности, именно Берлин должен будет ввести санкции, если Москва начнет использовать газопровод для давления на Киев. Одновременно с этим Германия обязана настаивать на принятии ограничительных мер на европейском уровне, включая санкции для ограничения экспорта энергоносителей из России.

Также представитель Государственного департамента Соединенных Штатов заявил, что газ по "Северному потоку-2" после завершения строительства пойдет не сразу. Для начала работы трубопровода необходимы дополнительные шаги.

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