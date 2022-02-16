Польша и Украина договорились: количество разрешений на автоперевозки увеличили

Польша и Украина договорились об увеличении количества дополнительных разрешений на грузовые автоперевозки. Уже к концу августа 2022 года стороны обменяются дополнительными 20 тыс. разрешениями. Обмен еще 10 тысячами запланирован на ноябрь, но при условии выполнения общего украино-польского плана развития инфраструктуры пунктов пропуска. Последний будет согласован в ближайшие 2 недели.

"На протяжении почти полугода мы вели непростые переговоры и консультации с нашими польскими коллегами по поводу увеличения квоты разрешений для украинских перевозчиков. Наконец, вчера поздно вечером, после пяти часов переговоров мы достигли общего результата... Я надеюсь, это снимет значительное напряжение в торговом кризисе, которое мы обычно наблюдали ежегодно в конце лета", – написал в своем Facebook замминистра инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

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Он напомнил, что в конце 2021-го украинские перевозчики столкнулись с наибольшим за последние годы кризисом недостатка разрешений. Это в свою очередь повлекло за собой большие потери и падение товарооборота со странами Европейского союза.

Польша является крупнейшим транзитным коридором в страны ЕС и вторым (по объему) торговым партнером страны в еврорегионе. Через общую границу с соседним государством проходит примерно 40% всех грузовых перевозок в 12 стран Евросоюза.

Как сообщает пресс-служба Мининфраструктуры Украины, по итогам переговоров стороны согласовали выработку совместного плана действий, направленного на значительное улучшение эффективности пересечения автомобильных пунктов пропуска Украины и Польши. "Соответствующий план действий будет согласован с представителями таможенных, пограничных и других служб Украины и Республики Польша не позже конца февраля 2022 года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после реализации плана действий, в ноябре текущего года будет выдано для обеих сторон дополнительно еще по 10 тыс. разрешений. Переговоры прошли во вторник, 15 февраля, во Львове.

Проблема с разрешениями была столь серьезной, что в конце 2021-го Украина даже пригрозила международным арбитражем. А также заблокировала Польше железнодорожный транзит из Китая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее польская железная дорога PKP обвинила "Укрзалізницю" в блокировании всех транзитных железнодорожных перевозок и потребовала немедленной отмены этих ограничений. В украинской компании запрет назвали временным и объяснили, что ввели его из-за ремонтных работ. Кроме того, в Мининфраструктуры напомнили, что Польша сама уменьшила количество разрешений для украинских автомобильных перевозчиков.