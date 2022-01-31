Полки магазинов ломятся от российской гречки: крупу завозят в Украину с помощью схемы

Украине каждый год нужно примерно 140 тыс. тонн гречки для обеспечения внутреннего потребления. Отечественное производство обеспечивает 70 тыс. тонн, и столько же крупы ввозят из России. Продукция идет в нашу страну через Казахстан, там "меняют документы и бирочку" – в итоге российская гречка продается под видом казахстанской.

Еще в 2015-м власти приняли постановление "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из РФ". Об этом рассказал в интервью "Главкому" директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой.

Как отмечает специалист, крупу докупают именно в России, так как она того же качества и вкуса, к которым привыкли украинцы. "В России гречку выращивают преимущественно в Алтайском крае, граничащем с Казахстаном. Крупа везется к нам по железной дороге через эту страну, там меняют документы и бирочку – мол, гречка казахского происхождения. И юридически торговля идет с казахскими поставщиками", – объясняет Громовой.

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Эксперт указал, что для получения 140 тыс. тонн гречки нужно выращивать до 200 тыс. тонн этой зерновой культуры. Ведьее треть идет на шелуху.

Но если еще 15 лет назад в нашем государстве культивировалось около 500 тыс. тонн каждый год, то теперь – в 5 раз меньше. Громовой говорит, что резкий спад производства происходит с 2017 года, когда правительство допустило засилье дешевого российского импорта.

В 2021 году гречка в Украине значительно подорожала – повышение составило до 30%. Сейчас самую популярную в нашей стране крупу в супермаркете можно купить в среднем за 43-52 грн/кг. И цена остается настолько высокой, несмотря на то, что в прошлом году собрали самый большой за последние годы урожай гречки в стране.

Ранее сообщалось, что в Украине цена гречки может вырасти более чем на 40%. Это произойдет, если Россия введет запрет на вывоз гречки, как это было с мая по сентябрь в 2021-м.

При таком сценарии средняя стоимость взлетит весной аж до 70-80 грн/кг. И это при том, что крупа была включена властями в список соцпродуктов с максимальной торговой наценкой до 10%.

OBOZREVATEL писал ранее, что в Украине дорожает белокочанная капуста. Украинские фермеры уже готовы отгружать белокочанную капусту не дешевле 15-17 грн/кг. По мнению экспертов, этому способствует реэкспорт украинской капусты через Беларусь в Россию, где сейчас ощущается острый ее дефицит.