Покупка жилья во время войны в Украине: где возобновились активные продажи и что с ценами

На западе Украины квартиры продают уже более 80% жилых комплексов. В Киеве и области – 14%. Впрочем, стремительного роста стоимости недвижимости не наблюдается – максимум до 10%.

Об этом свидетельствует исследование ЛУН. Отмечается: суммарно в Украине открыли продажи уже около 40% всех жилых комплексов.

Где продают новые квартиры активнее всего

Наибольший процент открытых продаж в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черкасской областях – там их восстановили более 92% жилых комплексов. Далее идут:

Львовская область – 90%;

Хмельницкая – 88%;

Винницкая – 86%;

Тернопольская – 84%.

Что по ценам

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В исследовании цену квадратного метра в долларах по состоянию на конец апреля сравнивали с данными за 23 февраля. В основном она не превышает 10%. А в Запорожской области и вовсе снизилась на 2%.

Особняками стоят Хмельницкая область, где цены выросли на 12%. И Кропивницкий, где они увеличились на целых 35%.

Где продажи не возобновились

Не возобновились продали новых квартир в регионах, которые временно попали под российскую оккупацию и на территории которых идут боевые действия. А также которые находятся рядом с ними. В частности, это:

Херсонская область;

Николаевская;

Черниговская;

Сумская;

Харьковская.

Минимально возобновились продажи в Запорожской области – на 8%. На 17% – в Днепропетровской.

Какая ситуация в Киеве

В Киеве продажи новых квартир в ЖК выросли на 14%. На столько же – в области.

Однако, если в области цены увеличились на 1%, то в самой столице они остались неизменными.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что масштабная программа восстановления Украины предусматривает обеспечение жильем всех нуждающихся – и в первую очередь, тех, кто потерял свой дом из-за войны. Программа пройдет в несколько этапов и будет продолжаться и после завершения войны.