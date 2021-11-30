Покупатель вернул в IKEA шкаф 60-летней давности: компания принимает старые вещи

В шведском городе Йенчепинг местный житель Бенгт решил сдать в магазин IKEA книжный шкаф, который он купил еще в 1965 году. Компания во время Черной пятницы устроила акцию #BuyBackFriday, во время которой предлагается сдать в магазин старую мебель. Покупатель в свою очередь получает до 60% от ее стоимости.

"В 1965 году Бенгт приехал из Йенчепинга в Möbel-IKEA в Эльмхульте и купил книжную полку. С тех пор он заботился о нем с большой заботой и любовью. Сегодня, 59 лет спустя, он пришел в IKEA Jönköping, чтобы продать его обратно через нашу службу подержанных вещей. Спасибо, Бенгт!", – говорится в твите IKEA Sverige.

Швед вернул шкаф в отличном состоянии, а также сохранил от него чек. Бенгт сказал, что приобретение оказалось успешным, потому что шкаф выдержал несколько переездов и хранил не только книги, но и посуду, фотоальбомы и др.

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Товары и вещи, которые клиенты сдают в IKEA, отправляются на переработку или выставляются со скидкой. Таким образом компания пытается навязать экологический образ жизни.

Отметим, что такая услуга действует не только во время распродаж и скидок. Еще в мае IKEA запустила новую схему "обратного выкупа", которая позволяет покупателям продавать ненужную мебель обратно розничному продавцу. Но доступна она не во всех странах.

Так, покупатели могут заработать до 250 фунтов стерлингов (8,8 тыс. грн) за каждый возвращенный товар в хорошем состоянии. Деньги выдаются в виде ваучера, который можно потратить в магазине.

Подержанные товары без царапин будут куплены за 50% от первоначальной цены, товары с незначительными царапинами будут куплены за 40%. Мебель, которая хорошо использовалась с несколькими царапинами, будет куплена за 30%, пишет Mirror.

Ранее сообщалось, что крупные авиакомпании и лоукостеры ввели акции на авиабилеты из Украины в Черную пятницу. Некоторые позволяют получить второй билет бесплатно или получить скидку.

OBOZREVATEL ранее писал о том, что в Украине накануне Черной пятницы (период распродаж и высоких скидок) мошенники разработали новую схему. Под предлогом акций они якобы продают дешевый товар, однако в результате либо выманивают данные банковских карт украинцев, либо пропадают после оплаты.