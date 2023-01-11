Поезда ходить, как раньше, не будут: в Украине меняют расписание

"Укрзалізниця" изменила расписание ряда поездов, курсирующих на участке Кривой Рог – Никополь – Запорожье. Изменения вступят в силу 18-20 января.

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Об этом сообщили в самой компании. Там отметили, что, в частности, речь идет о рейсах:

№59 Харьков – Одесса.

С 19 января поезд будет отправляться из Харькова в 12:37 (вместо 8:12) и будет следовать через Днепр и Кривой Рог (без заезда на станции Новомосковск, Запорожье, Марганец, Никополь, Чортомлык и Апостолово).

Также этот рейс будет дополнительно останавливаться на станции Божедаровка. Прибытие в Одессу остается без изменений – в 10:57.

№62 Одесса – Харьков.

С 20 января время прибытия этого поезда в Харьков – 15:37 вместо 19:06.

№119/120 Львов – Запорожье – Львов.

С 19 января при отправке из Львова этот поезд будет следовать через Кривой Рог и Днепр. На станции же Апостолово, Чортомлык, Никополь, Марганец, Мировая и Днепробуд-2 заходить он не будет. Время прибытия в Запорожье – 15:52 вместо 14:20.

Из Запорожья поезд будет отправляться в 9:45 вместо 10:25 – и будет следовать измененным маршрутом. "Кроме того, поезд при курсировании в обоих направлениях будет останавливаться на станции Божедаровка", – рассказали в "Укрзалізниці".

Помимо этого, отметили в компании, вместо поезда №275/276 Киев – Запорожье – Киев для пассажиров никопольского направления назначаются пригородные поезда:

с 18 января: №6075 Запорожье – Кривой Рог (отправление в 15:25, прибытие в 19:54);

с 19 января: №6076 Кривой Рог – Запорожье (отправление в 7:10, прибытие в 11:45).

"Эти пригородные рейсы будут курсировать через станции Днепробуд-2, Марганец, Никополь, Чортомлык и Апостолово, обеспечивая возможность пассажирам из этих городов осуществить удобную пересадку по станции Кривой Рог-Главный на поезда №75/76 Кривой Рог – Киев и №59 Харьков – Одесса", – отметили железнодорожники.

Кроме того, с 20 января меняется расписание движения пригородного поезда №6472 Кривой Рог – Никополь:

поезд будет отправляться со станции Кривой Рог-Главный в 10:10;

прибытиев Никополь – в 12:37 вместо 11:34.

Изменения позволят пассажирам из поезда №120/119 Львов – Запорожье, едущим в Апостолово, Чортомлык и Никополь, пересесть на этот пригородный рейс по станции Кривой Рог-Главный.

"Пассажиры из Никополя, Чортомлыка и Апостолового, которые планировали поездку рейсом №119/120 Запорожье – Львов, в связи с изменениями могут воспользоваться пригородным поездом №6485 Никополь – Кривой Рог и пересесть на поезд №119/120 по станции Кривой Рог-Главный", – рассказали в "Укрзалізниці". Там отметили, что:

поезд №6485 будет отправляться из Никополя в 11:35 и прибывать на станцию Кривой Рог-Главный в 14:01; поезд №119/120 Запорожье – Львов отправляется с той же станции в 15:51, "что позволяет пассажирам сделать удобную пересадку с небольшим временем ожидания".

Как сообщал OBOZREVATEL, запущенный в ноябре прошлого года поезд №351/352 Киев – Кишинев попал в топ железнодорожных маршрутов Европы на 2023 год. Маршрут включает остановку на станции Унгены на западе Молдовы, откуда можно добраться до румынского города Яссы с развитым аэропортом.

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