Под Россией зашатался нефтяной трон: саудиты решили завоевать рынок Европы

Нефтяная компания Saudi Aramco купит 30% польской фирмы Lotos в Гданьске. Крупнейший в Польше нефтеперерабатывающий завод PKN Orlen, которому теперь и принадлежит Lotos, заявил, что продаст часть активов. Саудиты займутся переработкой, оптовым бизнесом и авиационным топливом. Так, Саудовская Аравия может стать серьезным конкурентом РФ на рынке нефти в Европе.

"Расширяющаяся глобальная сеть нефтеперерабатывающих заводов и совместных химических предприятий позволяет нам выходить на новые рынки с нашей продукцией и стратегически размещать объемы сырой нефти в разных регионах", – заявил Мохаммед Аль Кахтани, старший вице-президент Aramco по переработке. Об этом сообщает Reuters.

О поглощении компании Lotos PKN Orlen объявил еще в 2018 году, но до сих пор не мог получить одобрение ЕС. Условием была продажа части бизнеса сторонними акционерами.

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Покупка компании Aramco "расширит присутствие в системе нефтепереработки Европы за счет доли в недавно модернизированном нефтеперерабатывающем заводе", написали в исследовательской записке аналитики Салих Йилмаз и Роб Барнетт. Это также поможет "укрепить свои позиции в регионе, где традиционно доминирует российская нефть, пишет Вloomberg.

Теперь саудиты будут продавать Польше примерно 337 тыс. баррелей нефти в день. Хотя представители Aramco заявили, что это цифра может достичь и 400 тыс. баррелей в будущем. Это больше, чем по предыдущим контрактам, которые позволяли Orlen покупать около 100 тыс. баррелей саудовской нефти в день.

Стоит отметить, что такой ход может сделать Саудовскую Аравию одним из главных конкурентов РФ. Хотя совсем недавно именно Россия царила на нефтерынке Европы.

Помимо этого, MOL, которая является крупнейшей нефтегазовой компании в Венгрии, купит 417 заправочных станций в Польше, расширив свое присутствие в крупнейшей экономике восточного крыла ЕС. Стоимость сделки оценивается в $610 млн.

Также в PKN Orlen сообщили, что польская Unimot и венгерская Rossi Biofuel приобретут некоторые активы Lotos. Критики говорят, что продажа активов компании из Гданьска приведет к увеличению числа международных конкурентов в Польше, но Orlen и правительство утверждают, что это улучшит положение компании на рынке, ее позиции на переговорах и инвестиционные возможности.

"Эта новая компания… Представляет собой прекрасную возможность для Польши. Позволит успешно решать проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Проблемы, связанные с преобразованием энергии, с глобальными изменениями, когда речь идет о новых источниках энергии и топлива", – заявил представитель правительства Польши.

О покупке акций компании Lotos даже написал польский президент. "Слияние PKN Orlen с Grupa Lotos – это большое экономическое, политическое и социальное событие в нашей части Европы. Благодаря подписанным контрактам значительно повышается энергетическая безопасность Центральной Европы. Держу кулачки за окончательный успех!", – заявил в Twitter президент Польши Анджей Дуда.

"PKN ORLEN и Saudi Aramco также подписали соглашение, предусматривающее возможность сотрудничества в области исследований и разработок. Это направление занимает ключевое место в стратегии ORLEN-2030, и в последние три года наблюдается активизация деятельности, связанной с развитием инновационных проектов, в том числе, в 2021 году PKN ORLEN запустила современный Центр исследований и разработок, который реально поддерживает реализацию стратегических предположений", – говорится в сообщении польской компании.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, норвежское правительство согласилось увеличить экспорт газа в другие страны Европы, чтобы компенсировать дефицит топлива, который возник после уменьшения поставок из РФ. А еще в 2019-м "спасительница" еврорегиона отказалась от бурения нефтяных скважин на Лофотенских островах ради сохранения природы.