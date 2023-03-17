Под Буковелем построили 5-этажный отель под видом жилого дома: схему провернул бизнесмен из Херсона

Возле Буковеля обнаружили пятиэтажную гостиницу, которая была оформлена как жилой дом, причем сразу на 33 владельцев. Схему с нелегальной регистрацией недвижимости провернул херсонский предприниматель Сергей Ратушный (собственник компании-застройщика "Стройінвест Херсон") при помощи госрегистратора Ростислава Онутчака.

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Как сообщила пресс-служба полиции Ивано-Франковской области, и бизнесмену, и регистратору уже объявлено о подозрении, им грозит до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества. Полиция не называла имена фигурантов дела, однако они присутствуют в судебном реестре.

"В соответствии с разрешительными документами и градостроительными условиями на земельном участке должен быть индивидуальный жилой дом. В то же время предприниматель построил пятиэтажное здание, а государственный регистратор зарегистрировал 33 объекта недвижимого имущества – апартаменты, общей площадью 1970,8 кв. м. Каждый объект был зарегистрирован на отдельного владельца", – завили в полиции.

Речь идет о недвижимости на территории Поляницкой громады. Как выяснил OBOZREVATEL, это апарт-комплекс Wood Apartments, который расположен в с. Яблуница по ул. Героев Майдана. Рыночная стоимость одного "квадрата" в этом здании составляет не менее 130 тыс. грн, подсчитали в полиции.

Застройщиком является компания "Стройінвест Херсон", которой и владеет Сергей Ратушный. На данный момент фирма зарегистрирована в Яблунице. Также Ратушному принадлежат компании "Вуд Деволопмент" (львовская регистрация), "ЖК Европейский", "Вуд маркет 7" в Ивано-Франковске.

Ратушный начал регистрировать бизнес в Ивано-Франковской и Львовской областях в 2022 году, через несколько месяцев после начала полномасштабной войны. В частности, место регистрации "Стройінвест Херсон" он сменил в июне 2022-го, в Херсоне предприятие Ратушного занималось производством стройматериалов. Также в Херсоне у бизнесмена остались квартира и дом.

Депутат Херсонского горсовета Илья Карамаликов сообщал в марте 2022-го, что "предприниматель Сергей Ратушный" выделил 50 тыс. грн на охрану города в отсутствие полиции. Якобы этим занимались дружины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве прокуратура отобрала у застройщика 7 га земли. На этом участке компания "Строй Сити Development" возводила комплекс из пяти 19-22-этажных домов.

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