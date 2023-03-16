В Киеве прокуратура отобрала у застройщика 7 га земли: там возводят большой ЖК, один дом уже построили 

В Киеве городская прокуратура отсудила участок земли площадью 7 га, где компания "Строй Сити Development" возводила комплекс из пяти 19-22-этажных домов. Речь идет об участке по адресу улица Холодноярская (ранее Кайсарова), 7/9, где возводят ЖК "Голосеевская долина".

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Как отмечают в пресс-службе прокуратуры, земля оценивается в 369 млн грн. Ранее Киевский городской совет оформил право долгосрочной аренды. Далее арендатор без согласия Киевсовета, якобы используя несуществующее постановление Донецкого окружного суда, внес изменения в государственный реестр и изменил назначение участка с "эксплуатации и обслуживания жилищного комплекса" на "строительство".

"Указанные действия общества привели к фактическому изменению категории земельного участка с земель промышленности на земли жилой и общественной застройки. На основании этого общество получило разрешительные документы на застройку земельного участка жилым комплексом и осуществляло нецелевое использование земельного участка", – говорится в сообщении прокуратуры.

Сперва прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Киева, однако там им отказали. Теперь же Северный апелляционный хозяйственный суд отменил незаконное решение Хозяйственного суда города Киева и удовлетворил исковые требования прокуроры в полном объеме.

Ранее "Голосеевскую долину" строил "Укрбуд". Однако после фактического банкротства девелопером ЖК выступает "Строй Сити Development". Землю арендовало "АТП 13058".

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине в долларовом эквиваленте цены на квартиры снизились на 20-30%, в то же время стоимость жилья в гривне увеличилась. Однако продавцы отказываются снижать цены даже в иностранной валюте.

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