По 6500 грн за работу для каждого переселенца: бизнесу разрешили оформлять помощь в Дії

Украинский бизнес может получать от государства по 6500 грн за трудоустройство каждого переселенца (внутренне перемещенного лица, ВПЛ). Оформить заявку теперь можно через портал Дія.

Компенсацию можно получать два месяца – за первый и второй месяц работы переселенца. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

Заявку на компенсацию расходов может работодатель может оформить через 5 дней после трудоустройства ВПЛ. У сотрудника должна быть справка ВПЛ, полученная после 24 февраля 2022 года.

Как получить выплату за трудоустройство ВПЛ через Дію

1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на портале Дія (приложение не подходит).

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2. Перейдите в меню "Услуги", выберите пункт "Предпринимательство", а в нем – "Компенсация за трудоустройство ВПЛ".

3. Нажмите "Подать заявку".

4. Дія найдет вас в перечне получателей выплат Пенсионного фонда.

5. Проверьте данные, выберите период для компенсации и предоставите информацию о внутренне перемещенном лице.

6. Введите расчетный счет для получения средств.

7. Проверьте заявление и подпишите его с помощью КЭП.

8. После этого заявление автоматически будет направлено в Государственный центр занятости.

Как сообщал OBOZREVATEL, в приложении госуслуг Дія также появилась комплексная услуга для внутреннее перемещенных лиц (ВПЛ). Теперь онлайн можно и оформить статус ВПЛ, и получить выплаты от государства – 2 тыс. грн в месяц на одного взрослого человека и 3 тыс. грн на ребенка. Если функция временно недоступна, нужно подождать – вероятно, продолжается обновление реестров.