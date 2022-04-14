Почему не все украинцы получили 6500 грн и продлят ли помощь в апреле: чего ждать

В Украине с апреля программу єПідтримка кардинально изменили. Помощь в размере 6500 грн теперь смогут получать работодатели, которые согласятся трудоустроить переселенцев. О том, почему до сих пор не все украинцы получили обещанную выплату и на какую помощь еще можно рассчитывать, читайте в материале OBOZREVATEL.

Неофициально в Кабмине рассказали: возможности еще один месяц выплачивать украинцам по 6500 грн нет. "Рассматривали конечно такой вариант. Была бы возможность, конечно бы сделали", – кратко рассказал OBOZREVATEL собеседник в правительстве.

Вместо этого решили стимулировать украинцев искать новую работу. Проблема в том, что по оценкам кадровых порталов, количество вакансий сократилось в 10 раз. Даже в относительно спокойных регионах, куда не дошли российские оккупанты, бизнес не рискует брать на себя обязательства и нанимать новых работников.

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Также разорваны логистические цепочки, практически прекратились возможности экспорта товаров и т.д. Чтобы стимулировать украинцев открывать рабочие места, а вынужденных переселенцев в относительно безопасных регионах – искать работу, вместо того, чтобы давать деньги украинцам, их будут платить работодателям.

Если оформить переселенца, можно получить компенсацию в размере 6500 грн. Как минимум эту же сумму нужно заплатить сотруднику за выполненную работу (кроме того, заплатить за него налоги). Это стимулирует занятость.

Кроме того, у украинцев появляется еще один стимул для того, чтобы оформиться в качестве переселенца. В таком случае можно будет не только рассчитывать на выплату для переселенцев, но и будет легче трудоустроиться.

Важно! Украинские вынужденные переселенцы, как и раньше, могут получать выплаты. Программа єПідтримка касалась всех украинцев в большинстве областей, в том числе тех, которые остались в своих домах.

Не все украинцы, которые имеют право на помощь от государства в размере 6500 грн, получили свои выплаты. Это связано с тем, что Министерство экономики перечислило не все средства, которые необходимы для предоставления помощи.

Об этом говорится в разъяснении ПриватБанка на сайте Минфин. "Банк является получателем средств от Министерства экономики и осуществляет зачисление на карту сразу, как только деньги поступают на счета банка. Министерство экономики является распорядителем государственных средств, отвечающим за начисление средств на указанные счета пользователей", – говорится в комментарии банка.

Украинцы жалуются: подали заявку на получение помощи в Дії, проблем не возникло, однако деньги до сих пор не перечислили. Подать заявку можно было до 1 апреля. Все, кто успел это сделать в первые недели работы программы, свою помощь уже получили.

Получат деньги и те украинцы, которые отправили заявку во второй половине марта. Однако банк перечислит средства на их карту, как только получит деньги из бюджета.

Важно отметить: помощь в любом случае получат все украинцы, которые успели до 1 апреля подать заявки и соответствуют критериям (работодатель заплатил за них ЕСВ в четвертом квартале). Изначально программа предусматривала, что деньги будут перечислены в течение 10 дней после подачи документов. Однако из-за войны спрогнозировать бюджетные расходы сложно. В первую очередь финансируется армия, без защиты которой, вероятно, и соцпомощь получать будет некому.

На денежные выплаты имеют право те украинцы, которые зарегистрировались как переселенцы. Так, зарегистрироваться в качестве переселенца можно в органах соцзащиты, в Центрах предоставления административных услуг, у уполномоченного лица общины.

Кроме того, вскоре, как отмечает политик, зарегистрироваться как вынужденный переселенец можно будет и в приложении Дія. Размер помощи:

2 тыс. грн на взрослого;

3 тыс. грн на ребенка.

Кто может получить:

украинцы, которые вынужденно сменили место жительства из-за войны;

зарегистрировались в качестве переселенцев в новом населенном пункте.

Управление верховного комиссара ООН вместе с "Укрпочтой" выделило средства на помощь для 360 тыс. переселенцев в размере 2,2 тыс. грн на каждого в течение трех месяцев. Платить эту сумму будут ежемесячно. Например, если в семье три человека, то ежемесячно можно будет получать 6,6 тыс. грн.

К слову, несмотря на войну, как говорят в Кабмине, проблем с бюджетом в апреле не возникнет. Но при этом чем дольше будет продолжаться война, тем сложнее будет государству выполнять свои обязательства.