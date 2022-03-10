Первый инвестбанк с Уолл-стрит заявил об уходе из России

Первый крупный инвестиционный банк с Уолл-Стрит – Goldman Sachs – планирует остановить все операции в России. Такой шаг станет ответом на военное нападение РФ на Украину.

Об этом сообщает агентство Bloomberg. "Goldman Sachs сворачивает свой бизнес в России в соответствии с нормативными и лицензионными требованиями", – заявили в компании агентству.

Отмечается, что хоть банк и сохранял свое присутствие в России в последние годы, эта страна не стала для них значительной частью глобального бизнеса. В процессе выхода из РФ Goldman Sachs продолжит торговать корпоративными бондами, привязанными к стране, но не будет устанавливать ставки по их котировкам.

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Банк уже перевел часть своего персонала из Москвы в Дубай. Причем в Goldman Sachs отвечают, что об этом просили сами российские сотрудники.

Goldman Sachs стал первым банком с Уолл-стрит, объявившей об уходе из России. Однако Citigroup, к примеру, ранее заявил, что тоже пересмотрит свою деятельность в стране. А JPMorgan – крупнейший банк США по размеру активов – пока не прокомментировал свое присутствие в России или планы операций в этой стране.

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