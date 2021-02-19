В последнем квартале 2020 года общая капитализация рынка криптовалют достигла рекордного максимума. Да и за первые месяцы 2021-го развитие и рост криптовалют не был менее взрывным. Стоимость биткоина на днях превысила $50 000, а стоимость Ethereum с начала 2021-го выросла более чем вдвое. Таким образом, криптовалюты снова переехали из периферии финансовой жизни, в которой были после своего падения, обратно в центр финансов. Они снова интересны инвесторам, а потому и тема децентрализации денежной системы снова в дискуссиях.

Десятки тысяч людей инвестируют в цифровые валюты, а перспектива их использования как формы оплаты товаров и услуг становится все ближе. В Европе, США и Латинской Америке множество компаний реализовали способ оплаты цифровыми валютами. Из крупных мировых компаний это одни из лидеров в сфере фастфуда Subway и KFC, сервис бронирования Expedia, интернет-компания Shopify, Starbucks и другие. Недавней рекордной отметке стоимости биткоина поспособствовала покупка биткоинов на $1,5 млрд американским производителем электромобилей Tesla и заявлением компании о планах принимать биткоин как метод оплаты при продаже автомобилей.

К группе компаний, которые поддерживают и способствуют продвижению изменений в банковском деле, в развивающихся финансовых технологиях, в криптовалюте присоединилась и МПС Mastercard.

Почему Mastercard внедряет платежные решения для криптовалют

Цифровые активы становятся все более важной частью мира платежей. Mastercard видит, как эта тенденция проявляется в сети платежной системы и влияет на использование карт для покупки криптоактивов и их конвертации в традиционные валюты. Mastercard объявил, что в этом году начнет поддерживать отдельные (не все) криптовалюты непосредственно в собственной сети. Выбор криптовалют будет основываться на принципах компании по блокчейн-сотрудничеству, которые сосредоточены на защите потребителей и правовом соответствии.

Философия Mastercard в отношении криптовалют проста - дело в выборе. Своей задачей платежная система видит не распространение криптовалют, а предоставление клиентам, мерчантам и предприятиям возможность выбора и использования легальных цифровых возможностей с пользой и в полной мере. И неважно, традиционные это финансовые операции, или же связанные с криптой.

Это изменение добавит абсолютно новую форму оплаты, которая позволит мерчантам открыть для себя новых клиентов, а клиенты смогут распоряжаться денежными средствами по-новому.

Ключевыми пунктами для Mastercard в работе с криптовалютами является:

Равноценный с кредитными картами уровень защиты и конфиденциальности информации о потребителях;

Строгое соответствие протоколам о соблюдении норм безопасности, например, KYC для пресечения незаконной деятельности в платежных системах;

Цифровые активы должны функционировать согласно соответствующему национальному законодательству и регулированию;

Использование криптовалют как платежных средств.

В прошлом году Mastercard объединилась с Wirex и BitPay, а в этом году с биржей криптовалют LVL для реализации планов по интеграции криптовалют в свою сеть, а также для выпуска криптокарт. Хотя сейчас система конвертации цифровых активов в традиционные валюты на стороне партнеров работает по старому сценарию (криптовалюты не проходят напрямую через Mastercard), в 2021 году платежная система начнет поддерживать некоторые криптовалюты непосредственно в своей сети.

Также платежная система активно взаимодействует с некоторыми центральными банками по вопросу запуска цифровых валют центральных банков (CBDC) как нового способа оплаты для граждан. Однако тут барьером служит законодательство стран, которое в большем количестве препятствует или просто не регулирует выпуск цифровой валюты со стороны ЦБ.

Нотка скептицизма

Несмотря на неуклонный рост владельцев и сторонников криптовалют, большое количество людей и компаний пока все же смотрят на сегодняшние тенденции на рынке криптовалют с долей скептицизма. Почему? Тут есть несколько причин. Конечно же высокая волатильность криптовалют. Беспокоит также вопрос признания криптовалют государствами и введения регулирования сферы, ведь в любой момент крипто переводы могут объявить незаконными или обложить налогами. При этом рынок криптовалют достаточно низколиквидный - в ноябре 2020-го около 2% анонимных аккаунтов владели 95% всех биткоинов. Цифровые валюты очень молодые и не проверены временем как, например, золото. Это рождает возможности, но большинству все же важнее стабильность.

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