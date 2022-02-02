Павильоны киностудии Довженко в центре Киева отдают в аренду: в Фонде госимущества назвали условие. Фото

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил аукцион на аренду съемочных павильонов киностудии имени Александра Довженко. Сдавать их намерены на пять лет за 581 тысячу гривен в месяц.

Информация об объекте, который расположен в Киеве на проспекте Победы 44, обнародована на Prozorro. Под аренду выделено 2,6 тысячи квадратных метров из 8 тысяч квадратов от общей площади всего корпуса (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Речь идет о павильонах 7 и 8, а также пяти гримерных на первом этаже.

Условием для аренды является проведение там телевизионных съемок.

Аукцион должен завершиться 14 февраля. В ФГИУ отметили, что он был объявлен с наивысшей стартовой ценой.

Ранее глава ФГИУ заявлял, что в 2021 году аренда госимущества принесла Украине 1,6 миллиарда гривен, что является крупнейшей суммой за всю историю страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в прошлом году Украина получила рекордную сумму от приватизации – 5,1 млрд долл.